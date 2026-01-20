मुंबई में अक्षय कुमार के काफिले का एक्सीडेंट, कार से टकराई ऑटो रिक्शा; 2 लोग घायल

डिजिटल डेस्क: मुंबई में सोमवार रात को अक्षय कुमार के गाड़ियों के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। जिसमें दो लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। हालांकि इस हादसे में अक्षय कुमार सुरक्षित हैं। शुरूआती तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, यह एक्सीडेंट मुंबई के जुहू स्थित उनके घर के पास हुआ। काफिले की एक कार तेज रफ्तार ऑटो से टकरा गई, जिस कारण कार पलट गई। यह घटना रात करीब 9 बजे के आस-पास हुई है।

एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक पलटी हुई कार नजर आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को सड़क से हटाया गया। ऐसे हुआ एक्सीडेंट कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, उस समय एक्टर अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर जा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दिय। जिसके बाद वह ऑटो काफिले के एक कार से टकरा गई।