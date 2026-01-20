मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मुंबई में अक्षय कुमार के काफिले का एक्सीडेंट, कार से टकराई ऑटो रिक्शा; 2 लोग घायल

    मुंबई में सोमवार रात अक्षय की कार का एक्सीडेंट हो गया। अभिनेता के काफिले की एक कार से ऑटो रिक्शा टकराया, जिससे कार पलट गई। हादसे में 2 लोग घायल हो गए। ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Tue, 20 Jan 2026 04:04:55 AM (IST)Updated Date: Tue, 20 Jan 2026 04:06:54 AM (IST)
    मुंबई में अक्षय कुमार के काफिले का एक्सीडेंट, कार से टकराई ऑटो रिक्शा; 2 लोग घायल
    अक्षय कुमार की कार का एक्सीडेंट

    HighLights

    1. अक्षय कुमार की कार का एक्सीडेंट
    2. काफिले के कार से टकराई ऑटो
    3. दो लोगों के घायल होने की सूचना

    डिजिटल डेस्क: मुंबई में सोमवार रात को अक्षय कुमार के गाड़ियों के काफिले का एक्सीडेंट हो गया। जिसमें दो लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। हालांकि इस हादसे में अक्षय कुमार सुरक्षित हैं।

    शुरूआती तौर पर मिली जानकारी के अनुसार, यह एक्सीडेंट मुंबई के जुहू स्थित उनके घर के पास हुआ। काफिले की एक कार तेज रफ्तार ऑटो से टकरा गई, जिस कारण कार पलट गई। यह घटना रात करीब 9 बजे के आस-पास हुई है।

    एक्सीडेंट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें एक पलटी हुई कार नजर आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को सड़क से हटाया गया।

    ऐसे हुआ एक्सीडेंट

    कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जा रहा है कि जिस दौरान यह हादसा हुआ, उस समय एक्टर अक्षय कुमार और उनकी पत्नी ट्विंकल खन्ना मुंबई एयरपोर्ट से अपने घर जा रहे थे। अचानक एक तेज रफ्तार कार ने एक ऑटो को टक्कर मार दिय। जिसके बाद वह ऑटो काफिले के एक कार से टकरा गई।


    घायलों का इलाज जारी

    हालांकि ऑटो काफिल की जिस कार से टकराया, उसमें अभिनेता और उनकी पत्नी सवार नहीं थे। अधिकारी बचाव अभियान में जूटे हुए हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.