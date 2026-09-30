हनुमान अंश के दूसरे पार्ट में दिखेंगे अक्षय कुमार! प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर की इस बात से चर्चाएं तेज

मनोरंजन डेस्क। पिछले कुछ समय से खबरें थीं कि अक्षय कुमार हनुमान अंश के अगले पार्ट में नजर आ सकते हैं। अब फिल्म की प्रोड्यूसर अनुप्रिया नागर ने क्लीयर किया है कि उनकी तरफ से इन खबरों पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए इसे सही न माना जाए।

दरअसल, एक मीडिया इंटरव्यू में अनुप्रिया ने अक्षय को अपना फेवरेट एक्टर बताया था। इसके बाद जब उनसे पूछा गया- क्या अक्षय हनुमान अंश के पार्ट 2 में नजर आएंगे। इस पर नागर ने कहा था- वो महाराज जी बताएंगे। इसके बात फैंस यह कयास लगाने लगे थे कि अक्षय अब दूसरे पार्ट में नजर आ सकते हैं।

नागर ने कहा- मैंने इस बारे में कुछ नहीं बोला अब प्रोड्यूसर ने यह कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने इस बारे में कोई बात नहीं की। हालांकि, अब भी नाकर ने इन खबरों को पूरी तरह नकारा नहीं हैं। हिंदुस्तान टाइम्स से एक हालिया बातचीत में उन्होंने कहा- मैंने पार्ट 2 में अक्षय कुमार के बारे में कुछ नहीं कहा है। यह झूठ है। वहीं, दूसरी तरफ अक्षय की तरफ से भी इस मामले में कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है। लेकिन इस फिल्म का सीक्वल बनाने का काम चल रहा है। डायरेक्टर विशाल चतुर्वेदी पहले ही पुष्टि कर चुके हैं कि 'हनुमान अंश 2' पर काम हो रहा है। इस फिल्म को एक ट्रिलॉजी के तौर पर प्लान किया गया था, जिसमें पहली फिल्म के बाद दो और पार्ट्स आने की उम्मीद है।