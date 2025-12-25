सितारों का सैलाब या पूरी फिल्म इंडस्ट्री? अक्षय कुमार ने रिलीज किया 'वेलकम 3' का टीजर, सोशल मीडिया पर आए मजेदार कमेंट्स

एंटरटेनमेंट डेस्क। क्रिसमस के खास मौके पर बॉलीवुड सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने प्रशंसकों को एक बड़ा तोहफा देते हुए बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' का टीजर रिलीज कर दिया है। लंबे समय से विवादों और चर्चाओं में रही इस फिल्म की पहली झलक ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है।

टीजर की सबसे बड़ी खासियत अक्षय कुमार का लुक है, जहाँ वह डबल रोल में नजर आ रहे हैं। वीडियो में अक्षय का एक रूप 'बूढ़ा' है तो दूसरा 'जवान'। अक्षय के साथ इस फिल्म में सितारों की एक विशाल फौज खड़ी है, जिसमें रवीना टंडन, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, तुषार कपूर, जॉनी लीवर, दिशा पटानी, जैकलीन फर्नांडीज, आफताब शिवदसानी और राजपाल यादव जैसे दिग्गज कलाकार हाथ में बंदूकें थामे एक्शन अवतार में दिख रहे हैं।

अक्षय का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट

टीजर शेयर करते हुए अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "वेलकम टू द जंगल की टीम की तरफ से मैरी क्रिसमस। हम 2026 में सिनेमाघरों में आ रहे हैं। मैं इससे पहले कभी इतने बड़े प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं रहा। पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और हम इस तोहफे को आपके साथ साझा करने के लिए बेताब हैं।" अक्षय ने यह भी जानकारी दी कि फिल्म की शूटिंग अब पूरी हो चुकी है।

सोशल मीडिया पर मिली-जुली प्रतिक्रिया

फिल्म की इतनी भारी-भरकम स्टारकास्ट देखकर प्रशंसकों का सिर चकरा गया है। टीजर आते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई। एक यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "सर, कोई और एक्टर बचा है क्या जो इसमें नहीं है?" वहीं, कई प्रशंसक 'उदय भाई' (नना पाटेकर) और 'मजनू भाई' (अनिल कपूर) को याद करते नजर आए। हालांकि, अक्षय के चाहने वालों को उम्मीद है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उनका धमाकेदार कमबैक कराएगी। यह सुपरहिट 'वेलकम' फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म है।