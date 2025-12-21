अक्षय कुमार का 'Haiwaan' अवतार... लंबी दाढ़ी और बालों में पहचानना हुआ मुश्किल, सैफ अली खान के साथ फिर मचाएंगे पर्दे पर तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क। करीब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड में एक चर्चित जोड़ी की वापसी होने जा रही है। अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। इससे पहले दोनों 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में दिखाई दिए थे। अब यह जोड़ी निर्देशक प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म हैवान (Haiwaan) में साथ काम कर रही है, जिसकी शूटिंग हाल ही में पूरी कर ली गई है।
शूटिंग खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की एक लेटेस्ट तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में अक्की लंबे बाल और घनी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। फैंस का दावा है कि यह उनका हैवान से लीक हुआ लुक है। हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी इस लुक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।
फिर भी, इस तस्वीर ने फैंस के बीच उत्साह बढ़ा दिया है। माना जा रहा है कि अगर यह लुक वाकई फिल्म का है, तो प्रियदर्शन की हैवान में अक्षय कुमार एक बेहद खतरनाक और दमदार अंदाज में दिखाई देंगे।
#AkshayKumar's New Look for #Haiwaan directed by Priyadarshan sir ..
This look 🔥 #AkshayKumar still has the Aura .. pic.twitter.com/SMa5y2MDdJ
— Krishnematic (@krishnasinghc1) December 20, 2025
हैवान में अक्षय कुमार और सैफ अली खान के अलावा सैयामी खेर और श्रिया पिलगांवकर भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह फिल्म हॉरर और क्राइम थ्रिलर जॉनर की हो सकती है। फिलहाल मूवी का पोस्ट-प्रोडक्शन काम चल रहा है।
यह भी पढ़ें- Bigg Boss 19 के विवादों को पीछे छोड़ वृंदावन पहुंची Tanya Mittal, प्रेमानंद महाराज से लिया आशीर्वाद
फिल्म की रिलीज डेट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। हालांकि, इंडस्ट्री सूत्रों की मानें तो हैवान को 2026 के मध्य तक सिनेमाघरों में रिलीज किया जा सकता है। इससे पहले अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की हॉरर-कॉमेडी फिल्म भूत बंगला दर्शकों के सामने आएगी। फिलहाल, अक्षय कुमार के इस नए लुक और हैवान को लेकर फैंस की उत्सुकता लगातार बढ़ती जा रही है।