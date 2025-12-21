अक्षय कुमार का 'Haiwaan' अवतार... लंबी दाढ़ी और बालों में पहचानना हुआ मुश्किल, सैफ अली खान के साथ फिर मचाएंगे पर्दे पर तहलका

एंटरटेनमेंट डेस्क। करीब 16 साल के लंबे इंतजार के बाद बॉलीवुड में एक चर्चित जोड़ी की वापसी होने जा रही है। अभिनेता अक्षय कुमार और सैफ अली खान एक बार फिर बड़े पर्दे पर साथ नजर आएंगे। इससे पहले दोनों 2008 में रिलीज हुई फिल्म टशन में दिखाई दिए थे। अब यह जोड़ी निर्देशक प्रियदर्शन की अपकमिंग फिल्म हैवान (Haiwaan) में साथ काम कर रही है, जिसकी शूटिंग हाल ही में पूरी कर ली गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ अक्षय कुमार का नया अवतार शूटिंग खत्म होने के बाद सोशल मीडिया पर अक्षय कुमार की एक लेटेस्ट तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में अक्की लंबे बाल और घनी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं। फैंस का दावा है कि यह उनका हैवान से लीक हुआ लुक है। हालांकि, मेकर्स की ओर से अभी इस लुक को लेकर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।