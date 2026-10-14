एंटरटेनमेंट डेस्‍क। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर फैंस का स्वागत करने की परंपरा ने रविवार, 11 अक्टूबर को एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जब एक युवा फीमेल फैन ने सिक्योरिटी को पार करके एक्टर के पास जाने की कोशिश की।

ऐसे में अमिताभ असहज हो गए और उन्‍होंने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने लड़की को वहां से हटाया। अमिताभ ने अपने 84वें जन्मदिन पर फैन की हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। इस वायरल वीडियो पर इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है। कुछ दर्शकों को लगा कि एक्टर उस युवा फैन की रिक्वेस्ट मान सकते थे, वहीं दूसरों ने कहा कि सिक्योरिटी इंतज़ामों का सम्मान किया जाना चाहिए और सेलिब्रिटीज़ को अपनी पर्सनल बाउंड्री बनाए रखने का हक है। क्‍या था पूरा वाकया इस पल का एक वीडियो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं कि यह स्थिति कैसे सामने आई। क्लिप में अमिताभ लाल कुर्ते में अपने घर के बाहर जमा भीड़ का स्वागत करने के लिए बाहर निकलते दिख रहे हैं।