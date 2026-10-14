अमिताभ बच्चन ने यंग फीमेल फैन से हाथ मिलाने से किया इनकार, वायरल वीडियो पर यूजर्स में छिड़ी बहस
अमिताभ ने अपने 84वें जन्मदिन पर फैन की हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। इस वायरल वीडियो पर इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है। कुछ दर्शकों को लगा कि एक्टर ...और पढ़ें
Publish Date: Wed, 14 Oct 2026 12:16:23 PM (IST)Updated Date: Wed, 14 Oct 2026 12:18:35 PM (IST)
अमिताभ के सुरक्षाकर्मी बीच बचाव करते हुए।
HighLights
- अमिताभ असहज हो गए और हाथ मिलाने से मना कर दिया।
- इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने लड़की को वहां से हटाया।
- इस वायरल वीडियो पर इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क। अमिताभ बच्चन के जन्मदिन पर उनके घर के बाहर फैंस का स्वागत करने की परंपरा ने रविवार, 11 अक्टूबर को एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जब एक युवा फीमेल फैन ने सिक्योरिटी को पार करके एक्टर के पास जाने की कोशिश की।
ऐसे में अमिताभ असहज हो गए और उन्होंने उससे हाथ मिलाने से मना कर दिया। इसके बाद उनके सुरक्षाकर्मियों ने लड़की को वहां से हटाया।
अमिताभ ने अपने 84वें जन्मदिन पर फैन की हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट ठुकरा दी। इस वायरल वीडियो पर इंटरनेट पर बहस शुरू हो गई है।
कुछ दर्शकों को लगा कि एक्टर उस युवा फैन की रिक्वेस्ट मान सकते थे, वहीं दूसरों ने कहा कि सिक्योरिटी इंतज़ामों का सम्मान किया जाना चाहिए और सेलिब्रिटीज़ को अपनी पर्सनल बाउंड्री बनाए रखने का हक है।
क्या था पूरा वाकया
- इस पल का एक वीडियो तब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे दर्शकों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं कि यह स्थिति कैसे सामने आई। क्लिप में अमिताभ लाल कुर्ते में अपने घर के बाहर जमा भीड़ का स्वागत करने के लिए बाहर निकलते दिख रहे हैं।
जब वह फैंस का स्वागत कर रहे थे, तो कुछ बच्चे सिक्योरिटी वालों को धक्का देकर उन तक पहुंचने की कोशिश करते हुए दिखे। उनके बॉडीगार्ड्स ने बीच-बचाव किया और उन्हें एक्टर से दूर किया।
अमिताभ हाथ जोड़कर और हाथ हिलाकर लोगों का स्वागत करते रहे। एक बार तो उन्होंने एक फीमेल फैन की हाथ मिलाने की रिक्वेस्ट को प्यार से मना कर दिया।
उन्होंने अपने फैंस द्वारा सजाई गई एक बड़ी माला के सामने पोज़ भी दिया, फिर भीड़ को उनके प्यार के लिए धन्यवाद दिया और अंदर लौट गए।
अमिताभ बच्चन के बर्थडे वीडियो पर बहस छिड़ी
- इस वीडियो पर ऑनलाइन अलग-अलग राय सामने आई। कुछ दर्शकों को लगा कि एक्टर उस युवा फैन की रिक्वेस्ट मान सकते थे, वहीं दूसरों ने कहा कि सिक्योरिटी इंतज़ामों का सम्मान किया जाना चाहिए और सेलिब्रिटीज़ को अपनी पर्सनल बाउंड्री बनाए रखने का हक है।
- एक यूज़र ने लड़की के लिए हमदर्दी दिखाते हुए लिखा, "वह उससे बस हाथ मिला सकते थे; वह बहुत उम्मीद लेकर आई थी।"
- बिग बी का बचाव करते हुए, एक यूज़र ने सिक्योरिटी को पार करने की कोशिश की बुराई करते हुए लिखा, "ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं थी।"
- एक और कमेंट में एक्टर के पर्सनल स्पेस का सम्मान करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया गया, जिसमें कहा गया, "इन लोगों को क्या हो गया है? वह एक इंसान हैं।"
अमिताभ बच्चन का 84वां बर्थडे
अमिताभ बच्चन ने रविवार को अपने मुंबई घर, जलसा के बाहर जमा हुए फैंस का अभिवादन करके अपना 84वां बर्थडे मनाया। दिग्गज एक्टर अपने पसंदीदा स्टार की एक झलक पाने के लिए अपने घर के बाहर जमा हुए फैंस की भीड़ का स्वागत करने के लिए बाहर निकले। उन्होंने भीड़ की तरफ हाथ हिलाया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया, और अपने खास दिन पर उनके प्यार और शुभकामनाओं के लिए उन्हें धन्यवाद दिया।