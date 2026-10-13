रामायणम् में अनुपम खेर देंगे जटायु को आवाज, पोस्टर शेयर कर दी जानकारी, कहा- यह धर्म की आवाज

मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की रामायणम् में जटायु का किरदार एक्टर अनुपम खेर निभाने वाले हैं। हालांकि, वह इस किरदार में नजर नहीं आएंगे। उन्होंने बस इसे अपनी आवाज दी है। इस बात की अनाउंमेंट फिल्म के मेकर्स ने एक पोस्टर शेयर करते हुए दी।

सोशल मीडिया पोस्टर में क्या था? सोशल मीडिया पर अनुपम खेर ने खुद इस पोस्टर को शेयर किया। पोस्टर में देखा जा सकता है कि जटाटु AI जनरेटेड है। साथ ही पोस्टर में लिखा है- जटायु, विंग्स ऑफ धर्मा। वहीं कैप्शन में लिखा था- जब बुराई ने उड़ान भरी, तो हिम्मत ने उसका सामना किया। उन्होंने जीत के लिए नहीं, बल्कि सही काम के लिए लड़ाई लड़ी। जटायु। विंग्स ऑफ धर्मा। रामायण में जटायु के रूप में अनुपम खेर। 8 दिनों में एडवांस बुकिंग शुरू होगी।