'सबूत दिखाओ, तब सफाई दूंगा', रेखा से लिंकअप की खबरों पर रिएक्ट क्यों नहीं करते अमिताभ, कहा था- हमारे बीच सिर्फ प्रोफेशनल रिश्ता

मनोरंजन डेस्क। अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे हैं। उनका वेटरन एक्ट्रेस रेखा के साथ नाम जुड़ता आया है। हालांकि, न तो बिग बी और न ही रेखा ने इस बात को कुबूल किया है। साथ ही उन्होंने इसकी वजह भी बताई है।

बिग बी ने अपनी बुक में कही यह बात दरअसल, 1999 में भावना सैम्य ने अमिताभ की जिंदगी पर एक किताब ‘अमिताभ बच्चन द लीजेंड’ लिखी थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एक्टर ने यह सवाल पूछा था। राइटर ने पूछा था- क्या आपको रेखा के साथ लिंकअप की खबरों से कोई फर्क पड़ता है। उनके अफेयर्स की खबरें आए दिन छाई रहती हैं, ऐसे में वो इन चर्चाओं पर कभी कोई रिएक्शन क्यों नहीं देते।