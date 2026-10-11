जब पूरे देश में लगे 'अमिताभ जीवित रहें' के नारे! ‘कुली’ के इस हादसे ने ले ली थी जान…आज भी वह सीन फिल्म में शामिल

मनोरंजन डेस्क। आज अमिताभ बच्चन अपना 84वां बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन, क्या आपको पता था कि ेक बार उनके फिल्म के सेट पर ऐसा हैदसै हुआ जिसनें उनकी जिंदगी बदल दी थी। 1982 में 'कुली' फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट जिंदगी और मौत के बीत जूझ रहे थे। पूरा देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा था। इस एक्सीडेंट से उनकी जान लगभग चली ही गई थी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। अमिताभ कई बार खुद भी इस एक्सीडेंट को याद कर चुके हैं।

एक स्टंट की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग 26 जुलाई 1982 को, अमिताभ बैंगलोर यूनिवर्सिटी में मनमोहन देसाई की फिल्म 'कुली' के लिए पुनीत इस्सर के साथ एक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे। इस सीन में उन्हें एक नकली पंच खाना था, एक टेबल पर गिरना था और फिर स्टंट जारी रखना था। कहा जाता है कि उन्होंने स्टंट डबल की मदद लेने के बजाय इसे खुद करने का फैसला किया। लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और वे टेबल के कोने से टकरा गए, जिससे उनके पेट में गंभीर चोट लग गई। इस चोट से उनकी आंत फट गई और अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी। शुरू में उनका इलाज बैंगलोर में हुआ, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया।