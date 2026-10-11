जब पूरे देश में लगे 'अमिताभ जीवित रहें' के नारे! ‘कुली’ के इस हादसे ने ले ली थी जान…आज भी वह सीन फिल्म में शामिल

मनोरंजन डेस्क। आज अमिताभ बच्चन अपना 84वां बर्थडे मना रहे हैं। लेकिन, क्या आपको पता था कि ेक बार उनके फिल्म के सेट पर ऐसा हैदसै हुआ जिसनें उनकी जिंदगी बदल दी थी।
1982 में 'कुली' फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन का एक्सीडेंट जिंदगी और मौत के बीत जूझ रहे थे। पूरा देश उनके ठीक होने की कामना कर रहा था। इस एक्सीडेंट से उनकी जान लगभग चली ही गई थी। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी के होश उड़ा दिए। अमिताभ कई बार खुद भी इस एक्सीडेंट को याद कर चुके हैं।
26 जुलाई 1982 को, अमिताभ बैंगलोर यूनिवर्सिटी में मनमोहन देसाई की फिल्म 'कुली' के लिए पुनीत इस्सर के साथ एक एक्शन सीन की शूटिंग कर रहे थे। इस सीन में उन्हें एक नकली पंच खाना था, एक टेबल पर गिरना था और फिर स्टंट जारी रखना था। कहा जाता है कि उन्होंने स्टंट डबल की मदद लेने के बजाय इसे खुद करने का फैसला किया। लेकिन टाइमिंग सही नहीं रही और वे टेबल के कोने से टकरा गए, जिससे उनके पेट में गंभीर चोट लग गई। इस चोट से उनकी आंत फट गई और अंदरूनी ब्लीडिंग होने लगी। शुरू में उनका इलाज बैंगलोर में हुआ, लेकिन जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, तो उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल ले जाया गया।
सिमी गरेवाल के साथ एक इंटरव्यू में जया ने उस दौर के बारे में बात की थी। उन्होंने कहा- सर्जरी के बाद कुछ दिक्कतों की वजह से अमिताभ का ब्लड प्रेशर बहुत गिर गया था। डॉक्टर उन्हें होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने हनुमान चालीसा पकड़ रखी थी, लेकिन जब मेडिकल टीम उनके आस-पास तेजी से काम कर रही थी, तो ध्यान लगाना लगभग नामुमकिन हो रहा था। तभी, उस सब के बीच, मैंने उनके पैर की उंगली को हिलते हुए देखा और चिल्ला पड़ीं, वह हिले, वह हिले। डॉक्टर अपना काम करते रहे और धीरे-धीरे अमिताभ ने रिएक्ट करने लगे।
जब अमिताभ की हालत की खबर लोगों तक पहुंची, तो पूरा भारत उनके लिए प्रार्थना करने लगा। प्रशंसक अस्पताल के बाहर भीड़ लगाकर खड़े हो गए, व्रत रखे, नंगे पैर मंदिरों तक गए और रात भर जागकर प्रार्थना की। उस वक्त अमिताभ स्टारडम के शिखर पर थे, इसलिए उनकी यह लड़ाई किसी निजी मामले के बजाय पूरे देश की चिंता बन गई थी। अमिताभ जीवित रहें (Amitabh Lives) वह नारा बन गया जिसने उनके ठीक होने की उम्मीद और लोगों की भावना को जाहिर किया।
'कुली' 1983 में रिलीज हुई और बॉक्स-ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई। जिस सीन में अमिताभ घायल हुए थे, उसे फिल्म के फाइनल कट में रखा गया। फिल्म में एक खास नोट भी शामिल किया गया जिसमें उस सटीक पल को दिखाया गया जब हादसा हुआ था।
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