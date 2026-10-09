कभी जया बच्चन के घर हुई थी पहली मुलाकात, फिर शुरू हुआ फिल्मों का सिलसिला, जानिए रेखा- अमिताभ से जुड़े 10 अनसुने किस्से

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड की सबसे चर्चित ऑनस्क्रीन जोड़ियों की बात हो और अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया, वहीं निजी जिंदगी में उनके रिश्ते को लेकर भी लंबे समय तक चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, इन चर्चाओं की पूरी सच्चाई कभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई।

दिलचस्प बात यह है कि दोनों कलाकारों का जन्मदिन भी लगातार दो दिनों में आता है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। जन्मदिन के इस खास मौके पर जानते हैं दोनों से जुड़े 10 ऐसे किस्से, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं।

1. जया बच्चन के घर हुई थी पहली मुलाकात अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली मुलाकात से जुड़ा किस्सा काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि रेखा और जया भादुड़ी पहले से दोस्त थीं। दोनों कुछ समय तक एक ही बिल्डिंग में रहती थीं। इसी दौरान जया के घर पर रेखा की मुलाकात अमिताभ से हुई थी। उस समय अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और जया के साथ रिश्ते में थे। 2. पहली फिल्म में अमिताभ की जगह ले ली गई थी संजय खान की एंट्री अमिताभ और रेखा की शुरुआती फिल्मों में ‘दुनिया का मेला’ का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर कुंदन कुमार की इस फिल्म में पहले अमिताभ को रेखा के साथ लिया गया था। दोनों ने कुछ सीन और एक गाने की शूटिंग भी कर ली थी।

हालांकि, उस समय अमिताभ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। बताया जाता है कि फाइनेंसर्स के दबाव में उनकी जगह संजय खान को ले लिया गया। इसके बाद अमिताभ के साथ शूट किए गए हिस्से दोबारा फिल्माए गए। दिलचस्प बात यह रही कि 1974 में जब फिल्म रिलीज हुई, तब तक ‘जंजीर’ की सफलता अमिताभ को स्टार बना चुकी थी। 3. जया और रेखा के साथ घूमने जाते थे अमिताभ कॉमेडियन महमूद की जीवनी में एक किस्से का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक महमूद के भाई अनवर अली अक्सर अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा के साथ घूमने जाया करते थे। यह उस दौर की बात है, जब सभी कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय इनके बीच दोस्ताना संबंध होने की बात कही जाती है। 4. पहली फिल्म में रेखा की जोड़ी अमिताभ से नहीं बनी थी अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार फिल्म ‘नमक हराम’ (1973) में साथ नजर आए थे। हालांकि, इस फिल्म में रेखा की जोड़ी अमिताभ के बजाय राजेश खन्ना के साथ थी। इसके बाद ‘दो अनजाने’ (1976) में दोनों पहली बार रोमांटिक जोड़ी के रूप में दिखाई दिए। वहीं, ‘ईमान धरम’ (1977) में रेखा की जोड़ी शशि कपूर के साथ थी और अमिताभ के साथ हेलेन नजर आई थीं। 5. अमिताभ की वजह से एक्टिंग को गंभीरता से लेने लगी थीं रेखा? रेखा के करियर में ‘दो अनजाने’ को महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अमिताभ को बेहद अनुशासित तरीके से काम करते देखा। रेखा की जीवनी से जुड़ी चर्चाओं के मुताबिक, अमिताभ के काम करने के अंदाज ने उन्हें प्रभावित किया। कहा जाता है कि इसके बाद रेखा ने एक्टिंग को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया।

दोनों ने ‘आलाप’ में भी साथ काम किया। इसके बाद रेखा ने ‘खूबसूरत’ जैसी फिल्मों में अपने एक्टिंग से अलग पहचान बनाई। 6. ‘गोलमाल’ में साथ होकर भी नहीं दिखे साथ ऋषिकेश मुखर्जी की मशहूर कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल’ (1979) में अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों ने छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्म में अलग-अलग कैमियो में नजर आए। रेखा ने एक फिल्म शूटिंग के सीन में अपनी ही भूमिका निभाई थी। अमिताभ भी फिल्म में खुद के रूप में दिखाई दिए थे। 7. ‘सिलसिला’ में पहले रेखा और जया नहीं थीं पहली पसंद 1981 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म ‘सिलसिला’ अमिताभ, जया और रेखा के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है। बताया जाता है कि शुरुआत में यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए स्मिता पाटिल और परवीन बाबी के नाम पर विचार किया था। बाद में उन्होंने जया बच्चन और रेखा को कास्ट करने का फैसला लिया। उस समय अमिताभ और रेखा के कथित रिश्ते को लेकर चर्चाएं थीं। ऐसे में तीनों का एक ही फिल्म में नजर आना काफी सुर्खियों में रहा। फिल्म की कहानी में भी शादीशुदा जिंदगी और विवाहेतर प्रेम का विषय था। हालांकि, फिल्म की कहानी को कलाकारों की वास्तविक जिंदगी का प्रमाण मानना सही नहीं होगा।