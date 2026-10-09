कभी जया बच्चन के घर हुई थी पहली मुलाकात, फिर शुरू हुआ फिल्मों का सिलसिला, जानिए रेखा- अमिताभ से जुड़े 10 अनसुने किस्से

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड की सबसे चर्चित ऑनस्क्रीन जोड़ियों की बात हो और अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम न आए, ऐसा मुश्किल है। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्मों में काम किया। पर्दे पर उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया, वहीं निजी जिंदगी में उनके रिश्ते को लेकर भी लंबे समय तक चर्चाएं होती रहीं। हालांकि, इन चर्चाओं की पूरी सच्चाई कभी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं हुई।
दिलचस्प बात यह है कि दोनों कलाकारों का जन्मदिन भी लगातार दो दिनों में आता है। रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 को हुआ था, जबकि अमिताभ बच्चन का जन्म 11 अक्टूबर 1942 को हुआ था। जन्मदिन के इस खास मौके पर जानते हैं दोनों से जुड़े 10 ऐसे किस्से, जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं।
अमिताभ बच्चन और रेखा की पहली मुलाकात से जुड़ा किस्सा काफी दिलचस्प है। बताया जाता है कि रेखा और जया भादुड़ी पहले से दोस्त थीं। दोनों कुछ समय तक एक ही बिल्डिंग में रहती थीं। इसी दौरान जया के घर पर रेखा की मुलाकात अमिताभ से हुई थी। उस समय अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष कर रहे थे और जया के साथ रिश्ते में थे।
अमिताभ और रेखा की शुरुआती फिल्मों में ‘दुनिया का मेला’ का नाम भी शामिल है। डायरेक्टर कुंदन कुमार की इस फिल्म में पहले अमिताभ को रेखा के साथ लिया गया था। दोनों ने कुछ सीन और एक गाने की शूटिंग भी कर ली थी।
हालांकि, उस समय अमिताभ की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास प्रदर्शन नहीं कर रही थीं। बताया जाता है कि फाइनेंसर्स के दबाव में उनकी जगह संजय खान को ले लिया गया। इसके बाद अमिताभ के साथ शूट किए गए हिस्से दोबारा फिल्माए गए। दिलचस्प बात यह रही कि 1974 में जब फिल्म रिलीज हुई, तब तक ‘जंजीर’ की सफलता अमिताभ को स्टार बना चुकी थी।
कॉमेडियन महमूद की जीवनी में एक किस्से का जिक्र मिलता है। इसके मुताबिक महमूद के भाई अनवर अली अक्सर अमिताभ बच्चन, जया भादुड़ी और रेखा के साथ घूमने जाया करते थे। यह उस दौर की बात है, जब सभी कलाकार फिल्म इंडस्ट्री में अपने करियर को आगे बढ़ा रहे थे। उस समय इनके बीच दोस्ताना संबंध होने की बात कही जाती है।
अमिताभ बच्चन और रेखा पहली बार फिल्म ‘नमक हराम’ (1973) में साथ नजर आए थे। हालांकि, इस फिल्म में रेखा की जोड़ी अमिताभ के बजाय राजेश खन्ना के साथ थी। इसके बाद ‘दो अनजाने’ (1976) में दोनों पहली बार रोमांटिक जोड़ी के रूप में दिखाई दिए। वहीं, ‘ईमान धरम’ (1977) में रेखा की जोड़ी शशि कपूर के साथ थी और अमिताभ के साथ हेलेन नजर आई थीं।
रेखा के करियर में ‘दो अनजाने’ को महत्वपूर्ण फिल्म माना जाता है। बताया जाता है कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने अमिताभ को बेहद अनुशासित तरीके से काम करते देखा। रेखा की जीवनी से जुड़ी चर्चाओं के मुताबिक, अमिताभ के काम करने के अंदाज ने उन्हें प्रभावित किया। कहा जाता है कि इसके बाद रेखा ने एक्टिंग को ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया।
दोनों ने ‘आलाप’ में भी साथ काम किया। इसके बाद रेखा ने ‘खूबसूरत’ जैसी फिल्मों में अपने एक्टिंग से अलग पहचान बनाई।
ऋषिकेश मुखर्जी की मशहूर कॉमेडी फिल्म ‘गोलमाल’ (1979) में अमिताभ बच्चन और रेखा दोनों ने छोटी भूमिकाएं निभाई थीं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों फिल्म में अलग-अलग कैमियो में नजर आए। रेखा ने एक फिल्म शूटिंग के सीन में अपनी ही भूमिका निभाई थी। अमिताभ भी फिल्म में खुद के रूप में दिखाई दिए थे।
1981 में रिलीज हुई यश चोपड़ा की फिल्म ‘सिलसिला’ अमिताभ, जया और रेखा के करियर की सबसे चर्चित फिल्मों में शामिल है। बताया जाता है कि शुरुआत में यश चोपड़ा ने फिल्म के लिए स्मिता पाटिल और परवीन बाबी के नाम पर विचार किया था। बाद में उन्होंने जया बच्चन और रेखा को कास्ट करने का फैसला लिया।
उस समय अमिताभ और रेखा के कथित रिश्ते को लेकर चर्चाएं थीं। ऐसे में तीनों का एक ही फिल्म में नजर आना काफी सुर्खियों में रहा। फिल्म की कहानी में भी शादीशुदा जिंदगी और विवाहेतर प्रेम का विषय था। हालांकि, फिल्म की कहानी को कलाकारों की वास्तविक जिंदगी का प्रमाण मानना सही नहीं होगा।
मीडिया में सामने आए पुराने बयानों के मुताबिक, जया बच्चन से कभी अमिताभ और रेखा के दोबारा साथ काम करने के बारे में सवाल किया गया था।
बताया जाता है कि जया ने कहा था कि उन्हें दोनों के साथ काम करने से परेशानी नहीं होगी, लेकिन ऐसी फिल्म को एक्टिंग से ज्यादा सनसनी के नजरिए से देखा जा सकता है। उनके इस कथित बयान को उस दौर की मीडिया चर्चाओं से जोड़कर देखा गया था।
‘सिलसिला’ के कई साल बाद अमिताभ बच्चन और रेखा फराह खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम’ (2007) का हिस्सा बने। हालांकि, इस फिल्म में भी दोनों ने साथ कोई रोमांटिक सीन नहीं किया था। दोनों अलग-अलग कैमियो में दिखाई दिए थे। फिल्म में बॉलीवुड के कई बड़े कलाकारों ने विशेष भूमिकाएं निभाई थीं।
2015 में रिलीज हुई फिल्म ‘शमिताभ’ में रेखा ने कैमियो किया था। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, धनुष और अक्षरा हासन मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म के निर्माण से अभिषेक बच्चन और अमिताभ की कंपनी भी जुड़ी थी। ऐसे में रेखा की मौजूदगी को एक दिलचस्प संयोग के रूप में देखा गया।
उस समय अमिताभ से रेखा के साथ दोबारा काम करने को लेकर सवाल किया गया था। उन्होंने संकेत दिया था कि अच्छी स्क्रिप्ट मिलने पर साथ काम करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए।
दोनों कलाकारों की फिल्मों के कई गाने आज भी लोकप्रिय हैं।
1. ‘सलाम-ए-इश्क मेरी जान’ – मुकद्दर का सिकंदर
2. ‘परदेसिया ये सच है पिया’ – मिस्टर नटवरलाल
3. ‘अरे आंख लड़ी हमसे’ – गंगा की सौगंध
4. ‘शेरावाली’ – सुहाग
5. ‘तेरी रब ने बना दी जोड़ी’ – सुहाग
6. ‘यार की खबर मिल गई’ – राम बलराम
7. ‘अच्छा कहो चाहे बुरा कहो’ – राम बलराम
8. ‘ये कहां आ गए हम’ – सिलसिला
9. ‘देखा एक ख्वाब’ – सिलसिला
10. ‘पहली पहली बार देखा ऐसा जलवा’ – सिलसिला
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