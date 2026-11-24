मनोरंजन डेस्क। दिवंगत एक्टर धर्मेंद्र की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है। 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। 65 साल के करियर में उन्होंने करीब 300 फिल्मों में काम किया। धर्मेंद्र के स्ट्रगल, स्टारडम, लव लाइफ, सक्सेस के तमाम किस्से से लोग वाकिफ हैं। लेकिन वो गुस्से की वजह से भी मशहूर रहे। आज धर्मेंद्र की पहली डेथ एनिवर्सरी पर उनके गुस्से के 5 किस्से को पढ़ते हैं… किस्सा- 1 - जलन में हेमा मालिनी से लड़ते थे यूं तो धर्मेंद्र, हेमा मालिनी से बेइंतहा प्यार करते थे। लेकिन दोनों में लड़ाईयां भी बहुत होती थीं। स्टारडस्ट के इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा था- हम हर दिन की शुरुआत झगड़े से करते हैं। हम हर समय लड़ते रहते हैं। अक्सर वो हार मान लेते हैं और फिर हम सुलह कर लेते हैं। इसी इंटरव्यू में धर्मेंद्र ने लड़ाई की वजह बताई थी। उन्होंने कहा था कि उन्हें हेमा के दूसरे एक्टर्स के साथ पोज देने पर आपत्ति थी। इसी वजह से दोनों लड़ते हैं।

किस्सा-2- जब गुस्से में धर्मेंद्र ने गोली चलाई, बिग बी बाल-बाल बचे फिल्म शोले के सेट पर धर्मेंद्र ने अमिताभ बच्चन पर गलती से गोली चला दी थी। अमिताभ ने खुद इस घटना का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि क्लाइमेक्स सीन की शूटिंग के दौरान, वह एक पहाड़ी पर थे और धर्मेंद्र नीचे खड़े थे। धर्मेंद्र के किरदार को बार-बार एक ट्रंक से गोलियां उठानी थीं, लेकिन कई बार रीटेक होने के बाद, वह चिढ़ गए। आखिरकार गुस्से में आकर धर्मेंद्र ने बंदूक लोड की और गोली चला दी। अमिताभ बच्चन ने कहा था, ‘मैंने एक 'हूश' की आवाज सुनी और गोली मेरे कान के पास से निकल गई और मैं बाल-बाल बच गया।’

किस्सा- 3- शराब के नशे में पिता का कॉलर पकड़ लिया धर्मेंद्र ने एक बार खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने गुस्से में पिता का कॉलर पकड़ लिया था। उन्होंने कहा था- जवानी में शराब की आदत ने मुझे बदल दिया था। एक रात मैं कहीं बाहर जाने वाला था। मैंने नौकर से कहा कि जब देर रात वापस आऊंगा तो दरवाजा तुम ही खोलना ताकि पिता को पता न चले। फिर जब मैं आया और दरवाजा खटखटाया, तो बहुत देर तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं नशे में था। फिर जब दरवाजा खुला तो मैंने अंधेरे में सामने वाले का कॉलर पकड़ लिया। भला-बुरा कह दिया। अंधेरे था तो पता नहीं चला कि सामने कौन है। लेकिन जैसे ही रोशनी हुई तो मैंने देखा कि सामने नौकर नहीं पिता जी थे। यह देख मैं रोने लगा।' किस्सा-4- राजेश खन्ना की लेटलतीफी से चिढ़ गए थे राजेश खन्ना की लेटलतीफी के कई किस्से हैं। एक किस्सा फिल्म ‘धर्म और कानून’ (1984) के सेट का भी है। इस फिल्म की शूटिंग पर भी राजेश खन्ना बहुत लेट आते थे। सभी को घंटो इंतजार करना पड़ता था। कई दिन बीत गए लेकिन एक दिन धर्मेंद्र के सब्र का बांध टूट गया। राजेश खन्ना काफी लेट से सेट पर पहुंचे और मेकअप कराने अपने रूम में चले गए। जैसे ही यह धर्मेंद्र को पता चला वो तिलमिलाते हुए काका के कमरे की तरफ बढ़े। सेट पर मौजूद सभी लोग डर गए कि आज बड़ा कांड हो जाएगा। यह बात किसी ने काका को बता दी। धर्मेंद्र कमरे में पहुंचते तो इससे पहले ही काका पीछे के दरवाजे से भाग गए और इस तरह उन्हें उनके गुस्से का सामना नहीं करना पड़ा।