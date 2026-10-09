39 साल बाद फिर 'मिस्टर इंडिया' की जैकेट में नजर आए अनिल कपूर, बताया- "चोर बाज़ार से खरीदी थी जैकेट!"

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मज़ेदार पहेलियां, दिल छू लेने वाली कहानियाँ और 39 साल पुराना अनिल कपूर का वही यादगार 'मिस्टर इंडिया' लुक! इस वीकेंड स्टार प्लस का 'इंडिया के टॉप 1%' उन असल ज़िंदगी के 'मिस्टर इंडिया' को सलाम करेगा, जो बिना किसी बदले की उम्मीद के देश और समाज की सेवा करते हैं।

अपनी मशहूर जैकेट का किस्सा सुनाते हुए, अनिल बताते हैं, "यह जैकेट मैंने चोर बाज़ार से खरीदी थी। इत्तेफाक से इन दिनों मेरे बाल भी लंबे हैं, जैसे 'मिस्टर इंडिया' में थे। तो आज बाल भी इस लुक के साथ खूब जच रहे हैं!"