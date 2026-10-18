अनिरुद्ध रविचंदर-काव्या मारन की शादी तय, तेलंगाना CMO ने खोली पोल…परिवार-कपल की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं

मनोरंजन डेस्क। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) की CEO काव्या मारन की शादी फाइनल हो गई है। तेलंगाना CMO ने इस बात को कंफर्म किया है। एक्स हैंडल पर CMO ने बताया कि दोनों का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में है। हालांकि, अब तक परिवार या अनिरुद्ध-काव्या की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने नहीं आई है।

शुक्रवार को एक्स हैडल पर तेलंगाना CMO ने लिखा- सन ग्रुप के चेयरमैन श्री कलानिधि मारन और उनकी पत्नी श्रीमती कावेरी मारन ने जुबली हिल्स स्थित उनके आवास पर माननीय मुख्यमंत्री श्री ए. रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और उन्हें अपनी बेटी काव्या मारन के शादी के रिसेप्शन में इनवाइट किया काव्या मारन और अनिरुद्ध रविचंदर के शादी का रिसेप्शन 21 नवंबर को चेन्नई में आयोजित किया जाएगा।