मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    'कच्चा बादाम' गर्ल Anjali Arora का बोल्ड डांस वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर किया ट्रोल

    Anjali Arora Bold Dance Video Viral: सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर और कच्चा बादाम गर्ल के नाम से मशहूर अंजली अरोड़ा एक बार फिर चर्चा में हैं। अंजली का नया डांस वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वे ब्लू कलर के बोल्ड आउटफिट में नेहा कक्कड़ के गाने तू प्यासा है पर सीजलिंग डांस करती नजर आ रही हैं। कई यूजर्स ने ट्रोल किया।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Sun, 14 Sep 2025 02:44:40 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 14 Sep 2025 03:49:21 PM (IST)
    'कच्चा बादाम' गर्ल Anjali Arora का बोल्ड डांस वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर किया ट्रोल
    अंजली अरोड़ा का बोल्ड डांस वीडियो वायरल

    HighLights

    1. अंजली अरोड़ा का बोल्ड डांस वायरल
    2. नेहा कक्कड़ का वीडियो पर आया कमेंट
    3. कच्चा बादाम गर्ल फिर सुर्खियों में आई

    एंटरटेनमेंट डेस्क: सोशल मीडिया स्टार अंजली अरोड़ा आए दिन अपनी रील्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनका नया डांस वीडियो वायरल (Anjali Arora Bold Dance Video Viral) हो गया है जिसमें उन्होंने ब्लू कलर का बोल्ड आउटफिट पहन रखा है। इस वीडियो में अंजली ने नेहा कक्कड़ के गाने तू प्यासा है पर सीजलिंग डांस किया है।

    नेहा कक्कड़ ने दी प्रतिक्रिया

    वीडियो सामने आते ही फैंस ने जमकर कमेंट्स किए। दिलचस्प बात यह रही कि खुद नेहा कक्कड़ ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और लिखा – "बाप रे, सो हॉट"। इससे अंजली के फैंस और भी एक्साइटेड हो गए और कमेंट सेक्शन हार्ट इमोजी से भर गया।

    हालांकि, अंजली को इस बार भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने लिखा कि वे सोशल मीडिया पर बोल्डनेस की हदें पार कर चुकी हैं और सारी शर्म-हया भूल गई हैं।

    कच्चा बादाम से मिला फेम

    गौरतलब है कि अंजली का नाम पहली बार "कच्चा बादाम" गाने पर किए गए वीडियो से खूब चर्चा में आया था। इसके बाद उन्हें कच्चा बादाम गर्ल के नाम से पहचान मिली। वे कई म्यूजिक वीडियो और एलबम में नजर आ चुकी हैं। साथ ही, कंगना रनौत के शो लॉकअप के पहले सीजन का भी हिस्सा रह चुकी हैं।

    यह भी पढ़ें- Naagin 7: एकता कपूर ने चुनी नई 'नागिन', बिग बॉस फेम ये TV एक्ट्रेस निभाएगी दमदार रोल

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.