'कच्चा बादाम' गर्ल Anjali Arora का बोल्ड डांस वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर किया ट्रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क: सोशल मीडिया स्टार अंजली अरोड़ा आए दिन अपनी रील्स की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में उनका नया डांस वीडियो वायरल (Anjali Arora Bold Dance Video Viral) हो गया है जिसमें उन्होंने ब्लू कलर का बोल्ड आउटफिट पहन रखा है। इस वीडियो में अंजली ने नेहा कक्कड़ के गाने तू प्यासा है पर सीजलिंग डांस किया है।
वीडियो सामने आते ही फैंस ने जमकर कमेंट्स किए। दिलचस्प बात यह रही कि खुद नेहा कक्कड़ ने भी इस वीडियो पर प्रतिक्रिया दी और लिखा – "बाप रे, सो हॉट"। इससे अंजली के फैंस और भी एक्साइटेड हो गए और कमेंट सेक्शन हार्ट इमोजी से भर गया।
हालांकि, अंजली को इस बार भी ट्रोल्स का सामना करना पड़ा। कई यूजर्स ने लिखा कि वे सोशल मीडिया पर बोल्डनेस की हदें पार कर चुकी हैं और सारी शर्म-हया भूल गई हैं।
गौरतलब है कि अंजली का नाम पहली बार "कच्चा बादाम" गाने पर किए गए वीडियो से खूब चर्चा में आया था। इसके बाद उन्हें कच्चा बादाम गर्ल के नाम से पहचान मिली। वे कई म्यूजिक वीडियो और एलबम में नजर आ चुकी हैं। साथ ही, कंगना रनौत के शो लॉकअप के पहले सीजन का भी हिस्सा रह चुकी हैं।
