Naagin 7: एकता कपूर ने चुनी नई 'नागिन', बिग बॉस फेम ये TV एक्ट्रेस निभाएगी दमदार रोल

एंटरटेनमेंट डेस्क: एकता कपूर का मशहूर शो नागिन टेलीविजन का सबसे सफल और चर्चित रहा है। 2015 में शुरू हुए इस शो के अब तक 6 सीजन आ चुके हैं और हर बार दर्शकों से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अब मेकर्स नागिन 7 लेकर आ रहे हैं, जिसकी चर्चाएं पिछले कई महीनों से जारी हैं।
शो के हर सीजन में नागिन की भूमिका निभाने वाली एक्ट्रेस ने दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। मौनी रॉय और तेजस्वी प्रकाश जैसी एक्ट्रेसेस इस शो से न सिर्फ घर-घर पहचानी गईं बल्कि टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस की लिस्ट में भी शामिल हुईं। अब खबर है कि नागिन 7 की नई नागिन का नाम कन्फर्म हो गया है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, बिग बॉस 16 और उडारियां फेम प्रियंका चाहर चौधरी को इस शो के लिए फाइनल कर लिया गया है। प्रियंका अपनी दमदार पर्सनैलिटी और एक्टिंग स्किल्स के लिए जानी जाती हैं और फैंस लंबे समय से उन्हें नागिन के अवतार में देखने की डिमांड कर रहे थे। सूत्रों का कहना है कि एकता कपूर ने उन्हें लीड रोल के लिए चुन लिया है। हालांकि, अभी तक मेकर्स की ओर से आधिकारिक ऐलान बाकी है।
जहां तक शो में नाग की भूमिका की बात है, इसमें अविनाश मिश्रा का नाम सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि मोहसिन खान और शहीर शेख जैसे स्टार्स को भी इस रोल के लिए अप्रोच किया गया था, लेकिन अंततः अविनाश को फाइनल कर लिया गया।
पिछले महीने शो का एक छोटा-सा टीजर भी रिलीज किया गया था, जिसने दर्शकों में उत्सुकता और बढ़ा दी थी। हालांकि, उस वक्त मेकर्स ने न तो रिलीज डेट का ऐलान किया था और न ही लीड कास्ट का। अब प्रियंका का नाम सामने आने के बाद दर्शक नागिन 7 को लेकर और भी ज्यादा उत्साहित हो गए हैं।
अगर रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो प्रियंका चाहर चौधरी इस फ्रेंचाइजी की नई नागिन बनकर मौनी और तेजस्वी जैसी पॉपुलर एक्ट्रेसेस को भी कड़ी टक्कर देंगी।
यह भी पढ़ें- बरेली में Disha Patani के घर पर फायरिंग, गैंगस्टर ने ली जिम्मेदारी; बताया क्यों किया था हमला?