‘सलमान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए’, टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बाद अनूप जलोटा का बड़ा बयान

मनोरंजन डेस्क। भजन सिंगर अनूप जलोटा ने कहा कि सलमान खान को विश्‍नोई समाज से माफी मांग लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी चीजें बॉलीवुड में चल रही है, उन्हें खत्म करने के लिए सलमान को यह करना जरूरी है।

सलमान की वजह से बिश्नोई समाज को दुख हुआ IANS को दिए हालिया इंटरव्यू में अनूप जलोटा से टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के बारे में पूछा गया। इस पर सिंगर ने कहा- मैं इससे बहुत दुखी हूं। इस सबको रोकने का बस एक ही तरीका है। सलमान खान को बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। मैंने यह बात पहले भी कही है। यह बहुत जरूरी है कि बिश्नोई समाज, जिसे ठेस पहुंची है, उससे माफी मांगी जाए; वरना बिश्नोई समाज को आगे भी दुख पहुंचता रहेगा। जो लोग सलमान खान के साथ काम करते हैं, उन्हें भी दुख पहुंचेगा और उनके परिवारों को भी तकलीफ होगी।