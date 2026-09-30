अंशुमान झा की लकड़बग्घा 2 – द मंकी बिजनेस, बेल्जियम में वर्ल्ड प्रीमियर वाली पहली इंडियन फ्रैंचाइज

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। लकड़बग्घा 2 - द मंकी बिज़नेस, जानवरों से प्यार करने वालों की एक्शन फ़िल्म लकड़बग्घा का बहुत इंतज़ार किया जा रहा सीक्वल है। इसका वर्ल्ड प्रीमियर बेल्जियम के ब्रुग्स में रेज़र रील फ़्लैंडर्स फ़िल्म फ़ेस्ट में होगा, जहाँ इसे फ़ेस्टिवल के 2026 प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर ऑफिशियली चुना गया है। रेज़र रील प्रोग्रामिंग टीम को यह फ़िल्म कान्स 2026 में मार्चे डू फ़िल्म में मिली, जहाँ फ़िल्म का रॉ एक्शन, इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स की भाषा और एनवायरनमेंटल कोर, ग्लोबल अ़पील वाली एक पोटेंशियल इंडियन जॉनर फ़्रैंचाइज़ के इंग्रीडिएंट्स के तौर पर सामने आए।

यह फ़िल्म चीनी मार्शल आर्ट्स स्टार सनी पैंग के नेतृत्व में एक इंटरनेशनल कलाकारों की टीम को एक साथ लाती है, जो हेडशॉट और टॉम हार्डी के साथ नेटफ्लिक्स की हैवॉक के लिए जाने जाते हैं, साथ ही थाई मार्शल आर्ट्स आइकन डैन चुपोंग, जो ओंग बक के लिए ग्लोबली जाने जाते हैं। इंडियन कास्ट में मशहूर परफॉर्मर आदिल हुसैन, सारा जेन डियास, विक्रम कोचर और अंशुमान झा हैं, जो जानवरों से प्यार करने वाले विजिलेंट अर्जुन बख्शी का अपना रोल फिर से निभा रहे हैं।