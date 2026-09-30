हनुमान अंश बनी बड़ी गेम-चेंजर, 54वें दिन देश में 312 और दुनियाभर में 408 करोड़ कमाई का आंकड़ा पार

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। नीम करोली बाबा की फिल्म हनुमान अंश का कमाल जारी है। 54 दिनों के बाद, फिल्म ने भारत में Rs 312.38 करोड़ कमाए, जबकि ग्रॉस Rs 369 करोड़ रहा। फिल्म ने अपने चौथे हफ़्ते में Rs 61 करोड़ कमाकर पारंपरिक बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, जबकि ओपनिंग वीक का कलेक्शन Rs 1.08 करोड़ था।

नंबर्स का ब्रेकडाउन Sacnilk के अनुसार, 54वें दिन, हनुमान अंश ने 4,411 शो में Rs 3.10 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इससे अब तक भारत का टोटल ग्रॉस कलेक्शन Rs 369.00 करोड़ और कुल भारत का नेट कलेक्शन Rs 312.38 करोड़ हो गया है। ओवरसीज़ में, फिल्म ने 54वें दिन ₹0.25 करोड़ कमाए, जिससे अब तक इसकी टोटल ओवरसीज़ ग्रॉस कमाई ₹39.00 करोड़ हो गई है। इससे दुनिया भर में ग्रॉस कलेक्शन Rs 408.00 करोड़ हो गया है।

फ़िल्म कैसे गेम-चेंजर बन गई पिछले कुछ हफ़्तों में हनुमान अंश का नंबर-गेम इंडियन सिनेमा की एक बड़ी तस्वीर दिखाता है।

और यह बताता है कि फ़िल्म कैसे गेम-चेंजर बन गई।

पहले हफ़्ते में फ़िल्म ने Rs 1.08 करोड़ कमाए।

इसके बाद दूसरे और तीसरे हफ़्ते में क्रमशः Rs 0.40 करोड़, Rs 10.40 करोड़ कमाए।

अपने चौथे हफ़्ते में, फ़िल्म ने Rs 61 करोड़ कमाए।

इसके बाद हफ़्ते 5 में 90.25 करोड़, हफ़्ते 6 में 80.25 करोड़ कमाए।

अपने सातवें हफ़्ते में, इसने Rs 44.80 करोड़ कमाए और यह अभी भी गिनती जारी है। धीमी शुरुआत के बाद धमाकेदार प्रदर्शन शुरू में फ़िल्म को बहुत ज़्यादा ओपनिंग ऑडियंस नहीं मिली। लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा, उन्होंने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। यह सब्जेक्ट फ़िल्म को एक बहुत खास ऑडियंस भी देता है। नीम करोली बाबा के भारत और विदेश में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उनकी ज़िंदगी पर बनी फ़िल्म उन दर्शकों से जुड़ सकती है जो ज़रूरी नहीं कि मेनस्ट्रीम बॉलीवुड रिलीज़ के रेगुलर फ़ॉलोअर हों। हनुमान अंश को नहीं मिलेगा ऑस्कर…इस वजह से नहीं हो पाएगी नॉमिनेट, प्रोड्यूसर ने किया खुलासा हनुमान अंश एक बायोग्राफिकल भक्ति ड्रामा डॉ. विशाल चतुर्वेदी की डायरेक्ट की हुई हनुमान अंश एक बायोग्राफिकल भक्ति ड्रामा है जो उनकी किताब 'डिवाइन डेटोर: दैट चेंज्ड माई लाइफ' पर आधारित है।

जो नीम करोली बाबा की ज़िंदगी के बारे में है। फिल्म में शोभिनव सत्या और चंदन आनंद लीड रोल में हैं।

21 साल की अनुप्रिया नागर फिल्म की सबसे कम उम्र की महिला प्रोड्यूसर में से एक हैं, जिन्होंने फिल्म के कुल इन्वेस्टमेंट का 1/3 हिस्सा दिया, जो पूरी तरह से नीम करोली बाबा के आशीर्वाद पर उनके विश्वास पर आधारित है।