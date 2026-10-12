‘रामायणम्’ के नए पोस्टर्स में दिखी राजा दशरथ और भगवान राम के बीच के भावुक रिश्ते की झलक!

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। मेकर्स द्वारा शेयर किए गए पोस्टर्स में एक जगह राजा दशरथ राम को आशीर्वाद देते हुए दिखाई दे रहे हैं जबकि दूसरी तरफ राम को नदी के पानी में अर्थी की राख विसर्जित की गंभीर रस्म निभाते हुए नजर आ रहे हैं । यह पोस्टर्स इस महाकाव्य के दिल में छिपी भावनात्मक सफर की झलक पेश करते हैं।

नमित मल्होत्रा की 'रामायणम्' के मेकर्स ने एक-एक कर के किरदारों और फिल्म की अनोखी दुनिया की झलक को सामने लाकर दर्शकों में बेसब्री का माहौल बनाए रखा है। इतना ही नहीं इस सिलसिले को बनाए रखते हुए मेकर्स ने महाकाव्य के अहम किरदारों के बीच के रिश्तों पर भी ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।