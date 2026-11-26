मनोरंजन डेस्क। साल 2010 में आई फिल्म ‘दबंग’ का गाना ‘मुन्नी बदनाम हुई’ आज भी लोगों की जुबान पर है। मलाइका अरोड़ा के डांस और गाने के बोल ने इसे उस दौर का बड़ा हिट आइटम नंबर बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने में मलाइका को कास्ट करना इतना आसान नहीं था? फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने खुलासा किया है कि अरबाज खान अपनी पत्नी मलाइका को इस गाने में नहीं देखना चाहते थे। वहीं, सलमान खान को भी उनके पहनावे को लेकर आपत्ति थी।
फिल्म की 15वीं सालगिरह से पहले डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने SCREEN को दिए एक इंटरव्यू में गाने से जुड़ा यह किस्सा बताया था। उनके मुताबिक, अरबाज खान को यह पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी को ‘आइटम गर्ल’ का टैग मिले। उन्हें डर था कि गाने की प्रस्तुति कहीं अश्लील न लगे।
अभिनव ने बताया कि सलमान और अरबाज दोनों मलाइका के इस गाने में आने को लेकर सहज नहीं थे। डायरेक्टर के मुताबिक, सलमान को भी मलाइका के कपड़ों और उनके लुक पर आपत्ति थी। अभिनव ने यह भी कहा कि मलाइका पहले से ही ‘छैंया छैंया’ और ‘होठ रसीले’ जैसे गानों से अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं। इसलिए वह चाहते थे कि ‘मुन्नी बदनाम हुई’ में भी मलाइका ही नजर आएं।
अभिनव के मुताबिक, मलाइका इस गाने को करने के लिए तैयार थीं। उन्होंने अपने फैसले पर भरोसा जताया और अरबाज को समझाया कि गाने में कुछ भी अश्लील नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस है। आखिरकार अरबाज मान गए और मलाइका इस गाने का हिस्सा बनीं।
इस गाने से जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है। अभिनेता सोनू सूद ने पहले बताया था कि ‘मुन्नी बदनाम हुई’ को उनकी फिल्म के किरदार छेदी सिंह के लिए सोलो नंबर के तौर पर तैयार किया गया था। बाद में सलमान खान ने भी गाने में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके बाद गाने में उनकी एंट्री जोड़ी गई।
आखिरकार ‘मुन्नी बदनाम हुई’ सुपरहिट साबित हुआ। हालांकि, अभिनव कश्यप के ये खुलासे उनके इंटरव्यू में किए गए दावे हैं। इन्हें खान परिवार की ओर से स्वतंत्र रूप से पुष्ट तथ्य नहीं माना जाना चाहिए।
यह भी पढ़ें- वे जानते हैं हिंदू बर्दाश्त कर लेंगे… Kendall Jenner के बीच वेयर पर भारत में बवाल, कपड़े पर ओम् देख फैंस का गुस्सा फूटा