मनोरंजन डेस्क। साल 2010 में आई फिल्म ‘दबंग’ का गाना ‘मुन्नी बदनाम हुई’ आज भी लोगों की जुबान पर है। मलाइका अरोड़ा के डांस और गाने के बोल ने इसे उस दौर का बड़ा हिट आइटम नंबर बना दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस गाने में मलाइका को कास्ट करना इतना आसान नहीं था? फिल्म के डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने खुलासा किया है कि अरबाज खान अपनी पत्नी मलाइका को इस गाने में नहीं देखना चाहते थे। वहीं, सलमान खान को भी उनके पहनावे को लेकर आपत्ति थी।

मलाइका को आइटम गर्ल बनते नहीं देखना चाहते थे अरबाज फिल्म की 15वीं सालगिरह से पहले डायरेक्टर अभिनव कश्यप ने SCREEN को दिए एक इंटरव्यू में गाने से जुड़ा यह किस्सा बताया था। उनके मुताबिक, अरबाज खान को यह पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी को ‘आइटम गर्ल’ का टैग मिले। उन्हें डर था कि गाने की प्रस्तुति कहीं अश्लील न लगे।