मनोेरंजन डेस्क। अमेरिकन सुपरमॉडल केंडल जेनर इस वक्त विवादों से घिर गई हैं। दरअसल, हाल ही में वह छुट्टियां मनाने बहामास गई थीं। इसकी एक तस्वीर उन्होंने पोस्ट की। इस तस्वीर में केंडल ने एक बीचवेयर पहना था जिसमें ओम् प्रिंट था। इसे देख कर कई इंडियन फैंस नाराज नजर आए।

दरअसल, केंडल अपनी बहन काइली जेनर के साथ हेली बीबर का 30वां जन्मदिन मनाने गई थीं। तभी ये तस्वीरें वायरल हो गईं। भारत में कई लोग इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि एक धार्मिक प्रतीक का इस्तेमाल 'बीचवियर' के फैशन के तौर पर कैसे किया जा सकता है। उन पर भारतीय हिंदुओं की धार्मिक भावना को ढेस पहुंचाने का आकोप लगा है।