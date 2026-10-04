भाई सलमान का नाम सुनते ही नाराज हुए अरबाज खान! बिना जवाब दिए आगे बढ़ें और...VIDEO वायरल

मनोरंजन डेस्क। अरबाज खान हाल ही में मुंबई में एक ज्वैलरी ब्रांड के इवेंट में शामिल हुए। वहां, मीडिया से बातचीत के दौरान वह उनसे नाराज हो गए। इसका एक वीडिया भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल, इवेंट की शुरूआत में एक्टर मीडिया से बातचीत कर रहे थैे। तभी किसी ने उनसे सलमान की ट्रोलर्स पर हालिया टिप्पणी के बारे में पूछा। लेकि, अरबाज इस बात से नाराज हो गए। दोनों के बीच बातचीत असहज हो गई।

वीडियो में क्या था वीडियो में देखा जा सकता है कि अरबाज पहले सावलों के जवाब दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही पैपराजी ने उनके भाई सलमान खान के बारे में पूछे जाने पर स्थिति थोड़ी असहज हो गई। अरबाज ने सवाल का जवाब न देते हुए कहा- माफ कीजिए... धन्यवाद, धन्यवाद। साथ ही फोटो खिंचवाने के लिए आगे बढ़ गए। बाद में उन्होंने पैपराजी की ओर मुड़कर पूछा- ज्वेलरी से संबंधित था? आज के कार्यक्रम से रिलेटेड था वो सवाल?