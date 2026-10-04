‘हर तरफ से मुझे धोया जा रहा था’, जब सलमान खान ने बताया- कैसे ‘दस का दम’ ने बदली उनकी इमेज

मनोरंजन डेस्क। सलमान खान के करियर में कुछ फिल्में ऐसी रही हैं, जिन्होंने उन्हें स्टार बनाया, लेकिन टीवी पर उनकी एंट्री ने उनकी पब्लिक इमेज को एक अलग पहचान दी। ‘दस का दम’ ऐसा ही शो था। अब Bigg Boss 20 के लेटेस्ट Weekend Ka Vaar एपिसोड में सलमान खान ने उस दौर को याद किया, जब उन्होंने शुरुआत में इस शो को करने से मना करने का मन बना लिया था।

सलमान ने बताया कि उस समय उनकी फिल्मों, निजी जिंदगी और कानूनी मामलों को लेकर काफी नकारात्मक बातें हो रही थीं। ऐसे दौर में जब उन्हें ‘दस का दम’ होस्ट करने का ऑफर मिला, तो वह इसे लेकर असमंजस में थे। उन्होंने अपने पिता और लेखक सलीम खान से सलाह ली और उनकी एक बात ने सलमान का नजरिया बदल दिया।

Bigg Boss के घरवालों को खुद की पहचान बनाए रखने की सलाह देते हुए सलमान ने अपनी जिंदगी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मैंने प्यार किया समेत कई फिल्मों में काम किया था, लेकिन टीवी पर आने से पहले उनकी जिंदगी में एक मुश्किल दौर चल रहा था। उनके मुताबिक, कोर्ट केस, रिश्तों और फिल्मों को लेकर हर तरफ नकारात्मक बातें हो रही थीं। सलमान ने बताया कि उस समय अखबारों और टीवी चैनलों पर भी उनके खिलाफ काफी कुछ लिखा और कहा जा रहा था। ऐसे में जब उन्हें ‘Dus Ka Dum’ ऑफर हुआ, तो वह इसे करने के लिए तैयार नहीं थे।

उन्होंने बताया कि उन्होंने इस बारे में अपने पिता सलीम खान से बात की और उनसे सलाह मांगी। सलीम खान ने कहा- ‘क्या तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी पर भरोसा नहीं?’ सलमान के मुताबिक, सलीम खान ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपनी पर्सनैलिटी, दिल और परवरिश पर भरोसा है। सलमान ने कहा कि उन्होंने हां में जवाब दिया। इसके बाद उनके पिता ने उन्हें शो करने की सलाह दी और कहा कि वहां उन्हें खुद जैसा ही रहना चाहिए। सलमान ने याद करते हुए कहा कि शो में लोगों ने पहली बार उन्हें सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर देखा। उनके मुताबिक, इसी वजह से दर्शकों की उनके बारे में बनी धारणा बदलने लगी। उन्होंने कहा कि लोगों ने उनकी फिल्मों- मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, करण अर्जुन को पीछे छोड़कर टीवी पर दिखने वाले उनके व्यक्तित्व को देखना शुरू कर दिया। ‘एक शो में लोगों ने जान लिया कि मैं कौन हूं’ सलमान ने अपने अनुभव को बताते हुए कहा कि ‘दस का दम’ में दर्शकों ने अभिनेता के बजाय व्यक्ति को देखा। उनके मुताबिक, शो ने उन्हें दर्शकों से सीधे जुड़ने का मौका दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इसके बाद भी उनके करियर में उतार-चढ़ाव आते रहे, लेकिन इस अनुभव ने उन्हें यह समझाया कि लोगों के सामने खुद को वास्तविक रूप में रखना कितना महत्वपूर्ण है। सलमान ने Dus Ka Dum के दो सीजन होस्ट किए। इसके बाद वह Bigg Boss के होस्ट के तौर पर लंबे समय से दर्शकों के बीच बने हुए हैं। अमिताभ बच्चन और KBC का भी दिया उदाहरण सलमान ने अपनी बात समझाने के लिए अमिताभ बच्चन और ‘Kaun Banega Crorepati’ (KBC) का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि KBC के जरिए दर्शकों ने अमिताभ बच्चन का एक अलग पक्ष देखा। सलमान के मुताबिक, टीवी ने दोनों कलाकारों को सिर्फ फिल्मों के किरदारों से अलग एक इंसान के रूप में दर्शकों के सामने आने का मौका दिया।