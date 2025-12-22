कौन बनेगा Laughter Chefs का नया होस्ट? भारती सिंह के मैटरनिटी ब्रेक के बाद इस टीवी स्टार ने ली जगह

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं। 19 दिसंबर को उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद अब उन्होंने काम से मैटरनिटी ब्रेक (Maternity Break) लेने का फैसला किया है। भारती की अनुपस्थिति में उनके लोकप्रिय शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' (Laughter Chefs 3) की कमान अब एक नया चेहरा संभालने जा रहा है।

अर्जुन बिजलानी बने नए होस्ट खबरों के अनुसार, भारती सिंह के ब्रेक के दौरान टीवी के चहेते स्टार अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) अस्थायी रूप से शो को होस्ट करेंगे। शुरुआत में ऐसी अफवाहें थीं कि अर्जुन शो में तेजस्वी प्रकाश की जगह लेंगे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि वह केवल भारती की जगह 'होस्ट' की भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि अर्जुन पहले सीजन में करण कुंद्रा के साथ बतौर प्रतियोगी नजर आए थे, लेकिन इस बार वह शो का संचालन करते दिखेंगे।