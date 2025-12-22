कौन बनेगा Laughter Chefs का नया होस्ट? भारती सिंह के मैटरनिटी ब्रेक के बाद इस टीवी स्टार ने ली जगह

एंटरटेनमेंट डेस्क। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) हाल ही में दूसरी बार मां बनी हैं। 19 दिसंबर को उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया, जिसके बाद अब उन्होंने काम से मैटरनिटी ब्रेक (Maternity Break) लेने का फैसला किया है। भारती की अनुपस्थिति में उनके लोकप्रिय शो 'लाफ्टर शेफ्स 3' (Laughter Chefs 3) की कमान अब एक नया चेहरा संभालने जा रहा है।
खबरों के अनुसार, भारती सिंह के ब्रेक के दौरान टीवी के चहेते स्टार अर्जुन बिजलानी (Arjun Bijlani) अस्थायी रूप से शो को होस्ट करेंगे। शुरुआत में ऐसी अफवाहें थीं कि अर्जुन शो में तेजस्वी प्रकाश की जगह लेंगे, लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि वह केवल भारती की जगह 'होस्ट' की भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि अर्जुन पहले सीजन में करण कुंद्रा के साथ बतौर प्रतियोगी नजर आए थे, लेकिन इस बार वह शो का संचालन करते दिखेंगे।
भारती सिंह अपनी मेहनत और काम के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। अपने यूट्यूब व्लॉग में उन्होंने खुलासा किया कि 19 दिसंबर की सुबह, जिस दिन उनका बेटा हुआ, वह 'लाफ्टर शेफ्स' की शूटिंग पर जाने की तैयारी कर रही थीं। अचानक 'वाटर बैग' टूटने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। भारती अपनी डिलीवरी के आखिरी पलों तक काम कर रही थीं, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब सराहना हो रही है।
भारती और हर्ष लिम्बाचिया साल 2022 में पहली बार माता-पिता बने थे। उनके बड़े बेटे का नाम लक्ष्य है, जिसे प्यार से सब 'गोला' बुलाते हैं। अब दूसरे बेटे के आगमन से उनके घर में खुशियों का माहौल है। डिलीवरी के दौरान हर्ष पूरे समय भारती के साथ अस्पताल में मौजूद रहे।
भारती सिंह कुछ समय तक अपने नवजात शिशु के साथ वक्त बिताएंगी और पूरी तरह रिकवर होने के बाद दोबारा सेट पर वापसी करेंगी। तब तक दर्शक अर्जुन बिजलानी के साथ शो का आनंद ले सकेंगे।
यह भी पढ़ें- अक्षय कुमार का 'Haiwaan' अवतार... लंबी दाढ़ी और बालों में पहचानना हुआ मुश्किल, सैफ अली खान के साथ फिर मचाएंगे पर्दे पर तहलका