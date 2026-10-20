आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की Udta Teer नेपाल में बैन, नहीं मिली स्क्रीनिंग की परमिशन

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। आयुष्मान खुराना और सारा अली खान की आने वाली फिल्म उड़ता तीर थिएटर में रिलीज़ होने से पहले ही मुश्किल में पड़ गई है। फिल्म 23 अक्टूबर को रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन नेपाल ने इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग की परमिशन देने से मना कर दिया है। ध्यान दें कि यह रोक नेपाल में इसकी स्क्रीनिंग पर लागू होती है, जबकि भारत में इसकी प्लान की गई थिएटर रिलीज़ 23 अक्टूबर को ही होगी।

यह फैसला नेपाल के सेंट्रल फिल्म सेंसर बोर्ड के रिव्यू के बाद लिया गया, जिसमें कथित तौर पर पाया गया कि फिल्म ने देश के सिनेमा कानून के एक नियम का उल्लंघन किया है। हालांकि, अधिकारियों ने अभी तक भारतीय फिल्म पर बैन लगाने का सही कारण पब्लिक में नहीं बताया है।

इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक, नेपाल के कम्युनिकेशंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ने फिल्म के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल सिने ग्रुप नेपाल प्राइवेट लिमिटेड को एक ऑफिशियल लेटर के ज़रिए अपना फैसला बताया। सेंसर बोर्ड के असेसमेंट के बाद मिनिस्ट्री ने फिल्म के पब्लिक एग्जीबिशन की परमिशन देने से मना कर दिया। नेपाल ने उड़ता तीर को परमिशन क्यों नहीं दी? खबर है कि मिनिस्ट्री का यह फैसला नेपाल के नेशनल सिनेमा (प्रोडक्शन, एग्ज़िबिशन और डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट के एक प्रोविज़न पर आधारित था। सेंट्रल फ़िल्म सेंसर बोर्ड ने कथित तौर पर यह नतीजा निकाला कि फ़िल्म का प्रोडक्शन कानून द्वारा मना किए गए कंटेंट के तहत आता है।