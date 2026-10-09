गुस्सैल छवि के पीछे सहज इंसान, होटल के किचन में खुद खाना बनाकर सभी को खिलाते थे नाना पाटेकर

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। नाना पाटेकर का भोपाल से रिश्ता सिर्फ फिल्मों की शूटिंग तक सीमित नहीं रहा। वे अलग-अलग मौकों पर शहर आए और यहां काम करने वाले कलाकारों, रंगकर्मियों और फिल्म से जुड़े लोगों से उनका आत्मीय जुड़ाव बना। किसी ने उन्हें मंच पर सहजता से घबराहट दूर करते देखा, तो किसी ने शूटिंग के दौरान उनके अभिनय की बारीकियां और सादगी महसूस की। किसी के लिए वे सेट पर साथ खाना बनाने और खिलाने वाले सहकर्मी थे, तो किसी ने उन्हें इंसानियत और समाजसेवा की बात करते हुए करीब से जाना। नाना के निधन के बाद भोपाल से जुड़ी उनकी ये मुलाकातें और उनसे जुड़े किस्से लोगों की स्मृतियों में फिर ताजा हो गए हैं।

मुझे घबराई देख पूछा - सब ठीक है स्टोन आर्टिस्ट अनिता दुबे ने बताया कि नाना पाटेकर के साथ हुई छोटी-सी मुलाकात उनकी जीवनभर की सुनहरी यादों में शामिल है। वर्ष 1991-92 में वे आकाशवाणी भोपाल में कैजुअल अनाउंसर थीं। इसी दौरान उन्हें मप्र फिल्म विकास निगम के फिल्मोत्सव में एंकरिंग का मौका मिला। कार्यक्रम में नाना पाटेकर को फिल्म ‘प्रहार’ के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम से पहले कलाकारों को मंच पर आने का क्रम समझाते समय वे नाना पाटेकर के प्रभावशाली व्यक्तित्व के सामने हिचक गईं। उनकी घबराहट देखकर नाना ने मुस्कुराते हुए कहा, “सब ठीक है।” उनके इन शब्दों से अनिता का डर दूर हो गया और आत्मविश्वास लौट आया। मंच से हर बार उनका नाम लेने पर दर्शकों की तालियों के बीच नाना भी मुस्कुराते थे। अनिता ने बताया कि उनकी कही एक बात आज भी मन में अंकित है, “किसी के काम को पुरस्कार मिलना उसे और अच्छा काम करने की प्रेरणा देता है।” स्पष्ट विचार और सहज अभिव्यक्ति वाले नाना पाटेकर उन्हें एक नायाब कलाकार लगे।

यह भी पढ़ें: Nana Patekar को बहुत पसंद था मध्‍य प्रदेश, मई में चंबल में की थी फिल्‍म 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग ‘राजनीति’ के सेट पर सहजता ने जीता दिल वरिष्ठ रंगकर्मी कमल जैन ने बताया कि उन्होंने फिल्म ‘राजनीति’ में शुक्ला विधायक का किरदार निभाया था, जो मनोज बाजपेयी का अंधभक्त था। फिल्म में उनका एक दृश्य नाना पाटेकर के साथ था, जिसमें नाना उन्हें उनका चुपके से बनाया गया वीडियो दिखाकर कहते हैं, “अब बोलो शुक्ला जी।”

इस पर वे घबरा जाते हैं और नाना के पैर पकड़कर गलती के लिए माफी मांगते हैं। कमल जैन बताते हैं कि दृश्य में उन्हें दो बार ‘डन’ कहना था, लेकिन अभिनय के प्रवाह में उनके मुंह से ‘डन डना डन डन’ निकल गया। नाना हर शॉट के बाद कैमरे में क्लिप देखते थे।

उन्हें यह बात खटकी और उन्होंने निर्देशक प्रकाश झा से दृश्य दोबारा करने को कहा। रीटेक में भी कमल जैन ने वही संवाद बोल दिया। प्रकाश झा को यह स्वाभाविक लगा, जिसके बाद नाना ने दृश्य को मंजूरी दे दी। कमल जैन बताते हैं कि नाना पाटेकर को प्रकृति से बहुत प्रेम था।

भोपाल की हरियाली और तालाब उन्हें बेहद पसंद थे। वे अक्सर कहते थे कि भोपाल के लोग बहुत भाग्यशाली हैं, जो जन्नत में रहते हैं।

कमल जैन ने बताया कि नाना के साथ दृश्य करने से पहले वे उनकी गुस्सैल छवि के कारण काफी घबराए हुए थे, लेकिन सेट पर नाना बेहद सहज रहे। उन्होंने कभी यह अहसास नहीं होने दिया कि वे इतने बड़े कलाकार हैं।

खाना बनाकर पूरी यूनिट को खिलाते थे नाना राजनीति फिल्म में असिस्टटेंट डायरेक्टर रहे जोहेब अली ने बताया कि इस फिल्म से ही हमारी कंपनी जील जेड एंटरटेनमेंट प्रा.लि की शुरुआत हुई थी। तब मैंने डायरेक्शन में कदम रखा था और भाई सैयद जैद अली ने प्रोडक्शन का काम संभाला था। नाना पाटेकर के साथ तब काम करने का मौका मिला। हाल ही में दो महीने पहले ही हमने उनके साथ फिल्म शक्तिशालिनी की शूटिंग पूरी की, जो अभी रिलीज नहीं हुई है। मेरे पिता जुल्फीकार अली साहब से उनकी अच्छी जान-पहचान थी। वे अक्सर फोन पर बातें किया करते थे।जब नाना की वनवास फिल्म रिलीज हुई तो उन्होंने पिताजी को फोन कर पूछा कि आपने फिल्म देखी क्या? जाकर देखें और मुझे बताएं कि भोपाल के थियेटर में फिल्म को लेकर क्या रिस्पान्स है। जोहेब अली बताते हैं, राजनीति फिल्म केे दौरान नाना जहांनुमा पैलेस होटल में रुके थे। उन्हें खाना पकाने का बहुत शौक है, तो उन्होंने कहा कि मुझे होटल में खाना बनाना है। होटल के रुल्स के मुुताबिक ये इजाजत नहीं थी, लेकिन नाना के लिए हमने स्पेशल परमिशन ली और उनके लिए किचन में स्पेस बनाया गया। नाना कभी कीमा और कलेजी बनाते तो कभी मटन पाया। बनाकर शूटिंग लोकेशन पर लाते और सभी को खिलाते। जब उन्हें मैंने बताया कि मेरे कजिन की शादी है तो उन्होंने कहा कि मुझे भोपाल की शादी देखनी है। वे शादी में गए और उन्हें खूब मजा आया। सैयद जैद अली बताते हैं, नाना के बारे में मैंने सुन रखा था कि वे बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन मेरा अनुभव उनके साथ बिल्कुल विपरित रहा। उन्होंने हमेशा बहुत प्यार से बात की।