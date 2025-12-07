Bigg Boss 19 Finale: फिनाले से पहले Winner का नाम आया सामने! इस कंटेस्टेंट को मिल रहा जबरदस्त सपोर्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss Grand Finale) अब बहुत जल्द होने वाला है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर फैंस की बहस और चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार संभावित विजेता का नाम सार्वजनिक रूप से शेयर कर रहे हैं। जहां शुरुआती वोटिंग ट्रेंड्स में गौरव खन्ना को विजेता बताया जा रहा था, वहीं सोशल मीडिया के नए आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं।

एक यूजर ने लिखा, “गौरव ने कार जीत ली है, तान्या को टीवी सीरियल का ऑफर मिल चुका है… तो मुझे लगता है फरहाना जीतेगी क्योंकि वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे।” कई अन्य फैंस भी “फरहाना जीतेगी” जैसे मैसेज लिख कर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक और यूजर ने टिप्पणी की, “ट्रॉफी फरहाना ही लेकर जाएगी।” Her journey wasn’t easy, but her victory will be BEAUTIFUL 🏆❤️✨#FarrhanaBhatt #BiggBoss19 pic.twitter.com/BNHcvrY6xV — 𝒁𝒂𝒚𝒅• (@Zayd_4_) December 5, 2025 एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि फरहाना की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनकी जीत बेहद खूबसूरत होगी। इसके अलावा कुनिका सहित कई सेलेब्रिटीज ने भी पोस्ट कर उन्हें निजी तौर पर सपोर्ट किया है।