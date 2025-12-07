Bigg Boss 19 Finale: फिनाले से पहले Winner का नाम आया सामने! इस कंटेस्टेंट को मिल रहा जबरदस्त सपोर्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) का ग्रैंड फिनाले (Bigg Boss Grand Finale) अब बहुत जल्द होने वाला है। इसी के साथ सोशल मीडिया पर फैंस की बहस और चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। दर्शक अपनी पसंद के अनुसार संभावित विजेता का नाम सार्वजनिक रूप से शेयर कर रहे हैं। जहां शुरुआती वोटिंग ट्रेंड्स में गौरव खन्ना को विजेता बताया जा रहा था, वहीं सोशल मीडिया के नए आंकड़े एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं।
#BiggBoss_Tak Poll: Who Deserves to WIN #BB19
Retweet 🔃 & Like ❤️ If #FarrhanaBhatt will WIN #BiggBoss19
Poll to end Sunday, 12noon.#BB19WithBBTak pic.twitter.com/RcEcuKvXBt
— BBTak (@BiggBoss_Tak) December 6, 2025
वर्तमान में गौरव खन्ना, अमाल मलिक और फरहाना भट्ट के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। लेकिन ताज़ा ऑनलाइन वोटिंग ट्रेंड्स के अनुसार फरहाना इस समय सबसे आगे दिखाई दे रही हैं। फैंस ट्विटर पर लगातार उनके समर्थन में पोस्ट कर रहे हैं।
एक यूजर ने लिखा, “गौरव ने कार जीत ली है, तान्या को टीवी सीरियल का ऑफर मिल चुका है… तो मुझे लगता है फरहाना जीतेगी क्योंकि वे उसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे।” कई अन्य फैंस भी “फरहाना जीतेगी” जैसे मैसेज लिख कर उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं। एक और यूजर ने टिप्पणी की, “ट्रॉफी फरहाना ही लेकर जाएगी।”
Her journey wasn’t easy, but her victory will be BEAUTIFUL 🏆❤️✨#FarrhanaBhatt #BiggBoss19 pic.twitter.com/BNHcvrY6xV
— 𝒁𝒂𝒚𝒅• (@Zayd_4_) December 5, 2025
एक अन्य पोस्ट में कहा गया कि फरहाना की यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन उनकी जीत बेहद खूबसूरत होगी। इसके अलावा कुनिका सहित कई सेलेब्रिटीज ने भी पोस्ट कर उन्हें निजी तौर पर सपोर्ट किया है।
वहीं दूसरी ओर मृदुल ने गौरव खन्ना के लिए खुलकर समर्थन किया है। कुछ समय पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने फैंस से अपील करते हुए कहा, “जैसा आपने माहौल बना रखा है, वैसा ही बनाए रखो और गौरव भाई का समर्थन करो।” उन्होंने आगे कहा, “अगर गौरव भाई जीतकर आएंगे तो बेहद अच्छा लगेगा, क्योंकि वे न सिर्फ भाई जैसे हैं बल्कि एक अच्छे इंसान भी हैं।” उन्होंने अपने फैंस से गौरव को वोट देने की रिक्वेस्ट की।
बिग बॉस 19 के ग्रैंड फिनाले के लिए वोटिंग लाइन्स रविवार, 7 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। दर्शक JioHotstar ऐप के माध्यम से अपने पसंदीदा कंटेस्टेंट को वोट कर सकते हैं।
अगर आपने पुराने सीजंस देखें हैं, तो ये अंदाजा जरूर होगा कि रात को ग्रैंड फिनाले के दौरान सलमान खान फाइनल वोटिंग्स में बिग बॉस के लॉयल फैंस को एक बार वोटिंग का मौका और देते हैं। रात को आधे घंटे के लिए वोटिंग लाइंस फिर से खुलती है, तो अगर आप अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को अभी तक वोट्स नहीं कर पाए हैं, तो फटाफट से जियो हॉटस्टार डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपको ग्रैंड फिनाले के बीच में एक मौका जरूर मिल सकता है।