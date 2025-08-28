ये था Bigg Boss के इतिहास का सबसे हिट सीजन, फैंस की डिमांड पर 5 हफ्ते बढ़ाना पड़ा शो

एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस के हर सीजन में ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ चर्चा में रहती है। लेकिन शो के इतिहास में एक ऐसा सीजन भी रहा है जिसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। फैंस के जबरदस्त प्यार और डिमांड को देखते हुए मेकर्स को उस सीजन को 5 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना पड़ा। Bigg Boss 13 - सबसे हिट सीजन सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 के साथ टीवी पर धमाल मचा रहे हैं। कंटेस्टेंट्स के बीच शुरू हो चुके झगड़े और टास्क ने शो को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन जब-जब बिग बॉस की पॉपुलैरिटी की बात होती है, तो सीजन 13 का जिक्र जरूर होता है।

Bigg Boss 13 - रिकॉर्ड तोड़ TRP वाला सीजन बिग बॉस 13 अब तक का सबसे सफल और चर्चित सीजन माना जाता है। यह सीजन टीआरपी चार्ट पर टॉप करता रहा और हर एपिसोड में ऑडियंस को ड्रामा, कॉमेडी और इमोशन्स का फुल डोज मिला। इस सीजन की सबसे बड़ी हाइलाइट रही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी। दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर #SidNaaz लगातार ट्रेंड करता रहा। वहीं, शो में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की लव स्टोरी भी चर्चा में रही, हालांकि शो खत्म होने के बाद दोनों अलग हो गए।