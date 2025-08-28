ये था Bigg Boss के इतिहास का सबसे हिट सीजन, फैंस की डिमांड पर 5 हफ्ते बढ़ाना पड़ा शो

मेरी खबरें
    बिग बॉस के इतिहास में एक ऐसा सीजन था जिसने TRP के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फैंस की डिमांड को देखते हुए मेकर्स को सीजन 5 हफ्ते तक बढ़ाना पड़ा था। आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं।

    By Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 28 Aug 2025 10:14:09 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 28 Aug 2025 10:17:16 AM (IST)
    Bigg Boss 13 सबसे हिट सीजन

    HighLights

    1. Bigg Boss का रिकॉर्ड तोड़ TRP वाला सीजन।
    2. सीजन के पॉपुलर कंटेस्टेंट्स ने बढ़ाई शो की शान।
    3. 5 हफ्ते बढ़ा था Bigg Boss के इस शो का समय।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। बिग बॉस के हर सीजन में ड्रामा, लड़ाई-झगड़े और कंटेस्टेंट्स की पर्सनल लाइफ चर्चा में रहती है। लेकिन शो के इतिहास में एक ऐसा सीजन भी रहा है जिसने टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए।

    फैंस के जबरदस्त प्यार और डिमांड को देखते हुए मेकर्स को उस सीजन को 5 हफ्ते के लिए एक्सटेंड करना पड़ा।

    Bigg Boss 13 - सबसे हिट सीजन

    सलमान खान इन दिनों बिग बॉस 19 के साथ टीवी पर धमाल मचा रहे हैं। कंटेस्टेंट्स के बीच शुरू हो चुके झगड़े और टास्क ने शो को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। लेकिन जब-जब बिग बॉस की पॉपुलैरिटी की बात होती है, तो सीजन 13 का जिक्र जरूर होता है।

    Bigg Boss 13 - रिकॉर्ड तोड़ TRP वाला सीजन

    बिग बॉस 13 अब तक का सबसे सफल और चर्चित सीजन माना जाता है। यह सीजन टीआरपी चार्ट पर टॉप करता रहा और हर एपिसोड में ऑडियंस को ड्रामा, कॉमेडी और इमोशन्स का फुल डोज मिला।

    इस सीजन की सबसे बड़ी हाइलाइट रही सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल की जोड़ी। दोनों की केमिस्ट्री ने फैंस का दिल जीत लिया और सोशल मीडिया पर #SidNaaz लगातार ट्रेंड करता रहा। वहीं, शो में आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की लव स्टोरी भी चर्चा में रही, हालांकि शो खत्म होने के बाद दोनों अलग हो गए।

    पॉपुलर कंटेस्टेंट्स ने बढ़ाई शो की शान

    सीजन 13 में कई पॉपुलर चेहरे नजर आए, जिनमें सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज गिल, आसिम रियाज, रश्मि देसाई, माहिरा शर्मा, पारस छाबड़ा, देवोलीना भट्टाचार्य, आरती सिंह और शेफाली बग्गा शामिल थे। कंटेस्टेंट्स के बीच हुए झगड़े, दोस्ती, प्यार और इमोशनल पल दर्शकों को लंबे समय तक बांधे रखे।

    5 हफ्ते बढ़ा था शो का समय

    बिग बॉस 13 की अपार सफलता को देखते हुए मेकर्स ने इसे 5 हफ्ते के लिए बढ़ा दिया। यह अपने आप में रिकॉर्ड था, क्योंकि पहली बार किसी सीजन को इतनी बड़ी एक्सटेंशन मिली। यही वजह है कि इसे कलर्स टीवी का गोल्डन सीजन कहा जाता है।

