मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Bigg Boss फेम Sara Khan ने कृष पाठक से की शादी, शेयर की ब्यूटीफुल फोटो

    Sara Khan Krish Pathak wedding: टीवी जगत की मशहूर अभिनेत्री सारा खान ने अभिनेता और निर्माता कृष पाठक से शादी कर ली है। लगभग एक साल के रिलेशनशिप के बाद दोनों ने 6 अक्टूबर 2025 को एक निजी कोर्ट सेरेमनी में अपनी शादी का पंजीकरण कराया। सारा और कृष ने दिसंबर में अपने इंटरफेथ विवाह को भव्य रूप से मनाने की योजना बनाई है।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Sharma
    Publish Date: Wed, 08 Oct 2025 05:27:42 PM (IST)
    Updated Date: Wed, 08 Oct 2025 05:37:04 PM (IST)
    Bigg Boss फेम Sara Khan ने कृष पाठक से की शादी, शेयर की ब्यूटीफुल फोटो
    Sara Khan Krish Pathak wedding: सारा खान ने कृष पाठक से रचाई शादी (फोटो : इंस्टाग्राम@ssarakhan)

    HighLights

    1. कोर्ट सेरेमनी में सारा खान बनीं दुल्हन
    2. कृष पाठक बने सारा के जीवनसाथी
    3. दिसंबर में होगा भव्य विवाह समारोह

    एंटरटेनमेंट डेस्क: टीवी की लोकप्रिय अभिनेत्री सारा खान (Sara Khan Krish Pathak wedding) जिन्होंने “सपना बाबुल का... बिदाई”, “प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाई जोड़ी” और “ससुराल सिमर का” जैसे सीरियल्स से पहचान बनाई, अब शादीशुदा जीवन में कदम रख चुकी हैं। सारा ने अभिनेता और निर्माता कृष पाठक से 6 अक्टूबर 2025 को एक निजी कोर्ट सेरेमनी में शादी की है।

    सारा और कृष करीब एक साल से रिलेशनशिप में थे। दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए इसे आधिकारिक रूप से स्वीकार किया। हालांकि उन्होंने बताया कि दिसंबर में वे एक भव्य पारंपरिक विवाह समारोह का आयोजन करेंगे, जिसमें वे अपने इंटरफेथ मिलन (अंतरधार्मिक विवाह) का जश्न मनाएंगे।

    सारा खान ने इंस्टाग्राम पर शेयर की शादी की तस्वीरें

    सारा ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी की कुछ खूबसूरत तस्वीरें साझा कीं, जिनमें वे कृष के साथ बेहद खुश नजर आ रही हैं। उन्होंने तस्वीरों के साथ एक भावुक कैप्शन लिखा-

    “दो धर्म। एक पटकथा। बेपनाह प्यार। हस्ताक्षर हो चुके हैं। ‘कुबूल है’ से ‘सात फेरे’ तक, इस दिसंबर में होने वाली प्रतिज्ञाएं दो दिल, दो संस्कृतियाँ, हमेशा के लिए एक। हमारी प्रेम कहानी एक ऐसा मिलन है जहाँ धर्म मिलते हैं, बिखरते नहीं। जब प्यार ही विषय हो, तो बाकी सब उपकथा बन जाता है।”

    सारा की इस पोस्ट पर दोस्तों, फैन्स और इंडस्ट्री के साथियों ने ढेरों शुभकामनाएं दीं।

    दोस्तों और सेलेब्रिटी साथियों की प्रतिक्रियाएं

    सारा की शादी की खबर सामने आते ही टीवी इंडस्ट्री के कई सितारों ने उन्हें बधाई दी।

    • अविका गोर ने कमेंट किया, “हे भगवान!!!!!!”

    • मोनालिसा ने लिखा, “बधाई हो... भगवान आपका भला करे।”

    • किश्वर मर्चेंट ने कहा, “बधाई हो।”

    • श्वेता तिवारी ने लिखा, “हे भगवान! मेरा बच्चा... बधाई हो।”

    • आशका गोराडिया और गायक अभिजीत सावंत ने भी कपल को शुभकामनाएं दीं।

    दिसंबर में होगा भव्य समारोह

    HT की रिपोर्ट के अनुसार, सारा और कृष ने अपने अंतरधार्मिक विवाह को प्रेम और एकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि वे दिसंबर 2025 में एक भव्य शादी समारोह आयोजित करेंगे। इस अवसर पर दोनों परिवार और करीबी दोस्त शामिल होंगे। सारा खान का यह रिश्ता न केवल प्यार बल्कि संस्कृतियों के सुंदर संगम का उदाहरण पेश कर रहा है। अभिनेत्री ने कहा कि यह विवाह उनके और कृष के साझा मूल्यों और गहरे प्रेम का प्रतीक है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.