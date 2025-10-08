फेमस पंजाबी सिंगर की रोड एक्सीडेंट में हुई मौत, शिमला जाते समय हुआ हादसा... वेंटिलेटर पर ली आखिरी सांस

एंटकटेनमेंट डेस्क: पंजाबी संगीत जगत के लोकप्रिय गायक और अभिनेता राजवीर जवंदा का बुधवार को दुखद निधन हो गया। 35 वर्षीय गायक पिछले कई दिनों से मोहाली के एक निजी अस्पताल में वेंटिलेटर पर थे। 27 सितंबर को हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास उनकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जानकारी के अनुसार, राजवीर जवंदा शिमला जा रहे थे, तभी रास्ते में आवारा मवेशियों के अचानक सड़क पर आ जाने के कारण उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया। बाइक फिसलने के बाद वह एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें सिर और सीने में गंभीर चोटें आईं।
दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें सोलन के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें मोहाली रेफर कर दिया। मोहाली पहुंचने के बाद भी उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था, लेकिन बुधवार को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाज के दौरान जवंदा को हार्ट अटैक भी आया, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उनकी जान नहीं बचाई जा सकी।
राजवीर जवंदा का निधन पंजाबी संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने अपने करियर में कई सुपरहिट गाने दिए, जिनमें “सिंघपुरा,” “मुंडा प्यारा,” और “जट्ट दी जमीन” जैसे गाने बेहद लोकप्रिय रहे। उनकी आवाज़ और अंदाज़ ने उन्हें लाखों प्रशंसकों के बीच पहचान दिलाई थी।
उनके निधन की खबर फैलते ही पंजाबी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई। कई बड़े गायक, अभिनेता और संगीतकारों ने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रशंसकों ने भी उनके पुराने गानों को साझा करते हुए भावुक पोस्ट लिखे। परिवार की ओर से अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव में किए जाने की संभावना है।
यह भी पढ़ें- India’s Richest YouTuber: ये हैं भारत के सबसे अमीर यूट्यूबर, कमाई में भुवन बाम और समय रैना को भी पछाड़ा
राजवीर जवंदा न केवल एक बेहतरीन गायक थे बल्कि उन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया था। अपने सरल स्वभाव और मिलनसार व्यवहार के कारण वे हर दिल में बसते थे। उनके अचानक निधन से संगीत प्रेमियों के बीच गहरा दुख है। सोशल मीडिया पर फैन्स ने लिखा- एक और सितारा टूट गया, पर उसकी रोशनी हमेशा रहेगी।”