बॉलीवुड की सबसे बड़ी फ्लॉप... 12 बजे रिलीज हुई फिल्म और 12:15 पर थिएटर्स से हटा दी गई

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा के इतिहास में सफलता और असफलता की कई कहानियां दर्ज हैं, लेकिन 43 साल पहले एक ऐसी फिल्म आई जिसने 'डिजास्टर' शब्द की परिभाषा ही बदल दी। यह फिल्म थी 1982 में रिलीज हुई 'जख्मी इंसान'। इस फिल्म के साथ एक ऐसा शर्मनाक रिकॉर्ड जुड़ा है जो शायद ही कभी टूटे - इसे सिनेमाघरों में लगने के महज 15 मिनट बाद ही उतार दिया गया था।

खलनायक से नायक बनने की अधूरी हसरत 80 के दशक में अपनी खलनायिकी और कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर हुए शक्ति कपूर इस फिल्म के मुख्य अभिनेता थे। उस दौर में विनोद खन्ना जैसे कलाकार विलेन से हीरो बनकर सफलता की ऊंचाइयां छू रहे थे। विनोद खन्ना के सफर से प्रेरित होकर शक्ति कपूर ने भी बतौर लीड हीरो अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। एक इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया कि विनोद खन्ना की पर्सनालिटी देखकर उन्हें लगा था कि वे भी पर्दे पर हीरो की तरह दिख सकते हैं।