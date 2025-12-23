अकेले देखने की गलती न करें! OTT पर रिलीज हुई सबसे खौफनाक वेब सीरीज, प्रेत-आत्माओं का दिखेगा तांडव

एंटरटेनमेंट डेस्क। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आपका दिल बहुत मजबूत है, तो सावधान हो जाइए! ओटीटी की दुनिया में एक ऐसी वेब सीरीज आई है, जिसे देखने के बाद बंद कमरों में अकेले रहना आपके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं 'भय - द गौरव तिवारी मिस्ट्री' (Bhaye - The Gaurav Tiwari Mystery) की, जो इन दिनों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रही है।

क्या है इसकी खौफनाक कहानी? यह 8 एपिसोड की सीरीज भारत के सबसे मशहूर 'पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर' (भूतों की खोज करने वाले) गौरव तिवारी की रहस्यमयी जिंदगी और उनकी मौत पर आधारित है। कहानी एक ऐसे नौजवान की है, जो पेशे से पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों को कुछ ऐसा दिखने लगता है जो आम इंसानों की समझ से परे है 'भटकती रूहें'। शुरुआत में वह इसे अपना भ्रम मानता है, लेकिन एक प्लेन के अंदर हुए खौफनाक अनुभव के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह पायलट की नौकरी छोड़कर दूसरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने और अशांत आत्माओं को मुक्ति दिलाने के सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन क्या कोई इंसान रूहों की दुनिया में जाकर सुरक्षित लौट सकता है?