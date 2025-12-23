मेरी खबरें
    By Dheeraj BelwalEdited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 05:02:59 PM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 05:02:59 PM (IST)
    अकेले देखने की गलती न करें! OTT पर रिलीज हुई सबसे खौफनाक वेब सीरीज, प्रेत-आत्माओं का दिखेगा तांडव
    OTT पर रिलीज हुई सबसे खौफनाक वेब सीरीज।

    HighLights

    1. सच्ची घटना पर आधारित 'भय' ने ओटीटी पर मचाया तहलका
    2. IMDb पर 8.4 रेटिंग के साथ ट्रेंड कर रही गौरव तिवारी की मिस्ट्री
    3. पायलट से 'घोस्ट हंटर' बनने की रोंगटे खड़े करने वाली कहानी

    एंटरटेनमेंट डेस्क। अगर आप हॉरर फिल्मों के शौकीन हैं और आपको लगता है कि आपका दिल बहुत मजबूत है, तो सावधान हो जाइए! ओटीटी की दुनिया में एक ऐसी वेब सीरीज आई है, जिसे देखने के बाद बंद कमरों में अकेले रहना आपके लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। हम बात कर रहे हैं 'भय - द गौरव तिवारी मिस्ट्री' (Bhaye - The Gaurav Tiwari Mystery) की, जो इन दिनों स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर तहलका मचा रही है।

    क्या है इसकी खौफनाक कहानी?

    यह 8 एपिसोड की सीरीज भारत के सबसे मशहूर 'पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर' (भूतों की खोज करने वाले) गौरव तिवारी की रहस्यमयी जिंदगी और उनकी मौत पर आधारित है।

    कहानी एक ऐसे नौजवान की है, जो पेशे से पायलट बनना चाहता है, लेकिन उसकी आंखों को कुछ ऐसा दिखने लगता है जो आम इंसानों की समझ से परे है 'भटकती रूहें'। शुरुआत में वह इसे अपना भ्रम मानता है, लेकिन एक प्लेन के अंदर हुए खौफनाक अनुभव के बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। वह पायलट की नौकरी छोड़कर दूसरी दुनिया के रहस्यों को सुलझाने और अशांत आत्माओं को मुक्ति दिलाने के सफर पर निकल पड़ता है। लेकिन क्या कोई इंसान रूहों की दुनिया में जाकर सुरक्षित लौट सकता है?


    क्यों चर्चा में है यह सीरीज?

    • सच्ची घटना का आधार: यह सीरीज काल्पनिक नहीं, बल्कि गौरव तिवारी के जीवन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित बताई जा रही है, जिनकी मृत्यु आज भी एक अनसुलझी पहेली है।

    • करण टैकर का शानदार अभिनय: अभिनेता करण टैकर ने गौरव तिवारी के किरदार में जान फूंक दी है। उनके डर और साहस को दर्शकों ने खूब सराहा है।

    • IMDb पर धमाकेदार रेटिंग: रिलीज के महज कुछ ही दिनों में इस सीरीज ने 8.4/10 की शानदार रेटिंग हासिल कर ली है, जो हॉरर जॉनर में बहुत कम देखने को मिलती है।

    कहां देखें और क्यों?

    'भय' को 12 दिसंबर को ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन एमएक्स प्लेयर (Amazon MX Player) पर स्ट्रीम किया गया था। तब से लेकर अब तक यह 'मोस्ट वॉच्ड' सीरीज की लिस्ट में बनी हुई है। सीरीज के हर एपिसोड में भूत-प्रेत और रूहानी ताकतों का ऐसा जाल बुना गया है कि दर्शक अपनी पलकें नहीं झपका पा रहे हैं।

