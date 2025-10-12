Bihar Politics Web Series: समझना है बिहार की राजनीति तो भूलकर भी मिस न करें ये सीरीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिहार की राजनीति पर कई वेब सीरीज बन चुकी हैं। यहां की राजनीति, ड्रामा और पावर गेम लोगों को हमेशा आकर्षित करते हैं। ओटीटी पर रिलीज हुई इन सीरीजों में ‘महारानी (Maharani OTT Release)’ ने दर्शकों के बीच जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है।

इस सीरीज में हुमा कुरैशी ने रानी भारती का किरदार निभाया है। कहा जाता है कि यह किरदार राबड़ी देवी से प्रेरित है। अब तक इसके तीन सीजन आ चुके हैं, जबकि चौथे सीजन का टीज़र रिलीज हो चुका है। नया सीजन जल्द ही Sony LIV पर स्ट्रीम होने जा रहा है।

क्या है महारानी की कहानी?

पहले सीजन में दिखाया गया कि कैसे एक साधारण गृहिणी रानी भारती अचानक राज्य की मुख्यमंत्री बन जाती है।

दूसरे सीजन में उसकी सियासी परिपक्वता, पति भीम सिंह भारती से मतभेद और राजनीतिक साजिशों में फंसने की कहानी आगे बढ़ती है।

तीसरे सीजन में रानी तीन साल से जेल में होती है, लेकिन वहीं से अपनी शिक्षा पूरी करती है और पार्टी की गतिविधियों पर नज़र रखती है।

मुख्यमंत्री नवीन कुमार (विनीत कुमार) उसके पति के नाम पर राजनीति कर रहा होता है, जबकि रानी धीरे-धीरे सत्ता में वापसी की तैयारी करती है। यह सीजन दिखाता है कि कैसे एक महिला विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी ताकत पहचानती है।

नए सीजन में क्या देखने को मिलेगा?

चौथा सीजन बिहार की सीमाओं को पार करते हुए अब दिल्ली की राजनीति में प्रवेश करता है। अब रानी भारती की नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी से आगे बढ़कर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है।

टीजर में इस राजनीतिक महत्वाकांक्षा की झलक दिखाई गई है — “अब रानी केवल बिहार की महारानी नहीं, बल्कि देश की रानी बनने की तैयारी में है।”

सीरीज के निर्माता सुभाष कपूर, निर्देशक सौरभ भावे, और लेखक उमाशंकर सिंह ने इसे और ज्यादा दमदार बनाने का दावा किया है। इसमें हुमा कुरैशी के साथ अमित सियाल, विनीत कुमार, प्रमोद पाठक, कनी कुसरुति, अनुजा साठे, सुशील पांडे, दिव्येंदु भट्टाचार्य और सोहम शाह भी नजर आएंगे।