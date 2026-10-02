ब्लॉकबस्टर ‘कंतारा: चैप्टर 1’ ने एक साल पूरा किया, मेकर्स ने दर्शकों का आभार जताया

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। एक महत्वाकांक्षी प्रीक्वल से लेकर दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ने वाली ब्लॉकबस्टर बनने तक, ‘कंतारा: चैप्टर 1’ ने एक शानदार साल पूरा किया है और इस खास मौके पर मेकर्स ने दर्शकों का आभार व्यक्त किया है। होम्बले फिल्म्स सच में भारत के सबसे बड़े पैन-इंडिया प्रोडक्शन हाउस में से एक है, जिसने भारतीय सिनेमा को कई सबसे बड़ी हिट फिल्में दी हैं। फिल्म ने अब तक अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम के लिए कई अवॉर्ड्स हासिल किए हैं, ऐसे में इसने हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स में अपना जलवा दिखाया। जी हां, कांतारा ने इस अवॉर्ड शो में कुल 9 अवॉर्ड्स अपने नाम किए।

राइटर, डायरेक्टर और बतौर लीड एक्टर के रूप में ऋषभ शेट्टी की 2022 की हिट फिल्म 'कांतारा' के प्रीक्वल के तौर पर रिलीज़ हुई 'कांतारा: ए लेजेंड चैप्टर 1' शानदार वापसी देखी गई। फिल्म में मजबूत कहानी में जान फूंकते हुए रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे टैलेंटेड स्टार्स ने अपनी कमाल की परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीता।