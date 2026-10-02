हनुमान अंश अब तेलुगु रिलीज के लिए तैयार, जानें थिएटर में कब आएगी नीम करोली बाबा की बायोपिक

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। हनुमान अंश अब तेलुगु में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता के बीच होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को तेलुगु में दुनिया भर के थिएटर में आएगी। प्रोडक्शन बैनर ने 2 अक्टूबर को फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर करके रिलीज़ की तारीख की घोषणा की।

शोभिनव सत्या की फिल्म हनुमान अंश, जो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, अभी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की अगस्त में रिलीज़ के बाद शुरुआत में धीमी शुरुआत हुई थी। पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ ने इसे रफ़्तार पकड़ने में मदद की और अब यह भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इसकी दुनिया भर में कमाई 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है।