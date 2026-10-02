हनुमान अंश अब तेलुगु रिलीज के लिए तैयार, जानें थिएटर में कब आएगी नीम करोली बाबा की बायोपिक

एंटरटेनमेंट डेस्क। हनुमान अंश अब तेलुगु में रिलीज़ होने के लिए तैयार है। बॉक्स ऑफिस पर अपनी सफलता के बीच होम्बले फिल्म्स द्वारा प्रस्तुत यह फिल्म 9 अक्टूबर, 2026 को तेलुगु में दुनिया भर के थिएटर में आएगी। प्रोडक्शन बैनर ने 2 अक्टूबर को फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर करके रिलीज़ की तारीख की घोषणा की।
शोभिनव सत्या की फिल्म हनुमान अंश, जो नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है, अभी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है। विशाल चतुर्वेदी के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म की अगस्त में रिलीज़ के बाद शुरुआत में धीमी शुरुआत हुई थी। पॉजिटिव वर्ड-ऑफ-माउथ ने इसे रफ़्तार पकड़ने में मदद की और अब यह भारत में 300 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है, जबकि इसकी दुनिया भर में कमाई 400 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है।
ब्लॉकबस्टर फ़िल्म हनुमान अंश का तेलुगु वर्शन 9 अक्टूबर, 2026 को दुनिया भर में रिलीज़ होगा। अनाउंसमेंट पोस्टर शेयर करते हुए, होमेबल फ़िल्म्स ने लिखा, "हम बहुत पसंद की गई #हनुमान अंश को तेलुगु में लाकर बहुत खुश हैं, ताकि दर्शक दुनिया भर में बड़े पर्दे पर इसकी शानदार चमक देख सकें। #हनुमान अंशतेलुगु दुनिया भर में 9 अक्टूबर को @hombalefilms द्वारा रिलीज़ होगी।" एक नज़र डालें:
ट्रेड ट्रैकर Sacnilk के अनुसार, हनुमान अंश ने भारत में Rs 317.38 करोड़ की नेट कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन Rs 374.86 करोड़ है। दुनिया भर में, फ़िल्म ने Rs 414.06 करोड़ की कमाई की है।
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बायोग्राफिकल ड्रामा हनुमान अंश नीम करोली बाबा के जीवन पर आधारित है। यह एक ऐसे लड़के की ज़िंदगी पर आधारित है जो बाद में भारत के जाने-माने संत नीम करोली बाबा बन जाता है।
विशाल चतुर्वेदी की लिखी और डायरेक्ट की गई इस बायोग्राफिकल ड्रामा में शोभिनव सत्या, विहान शेडगे, चंदन आनंद, पूर्णिमा तिवारी, अनिल रस्तोगी और गुलशन पांडे अहम रोल में हैं। फिल्म को SWAMbhu Media Network और Holy Cow Home Productions के बैनर तले बनाया गया है।
हनुमान अंश का बॉक्स ऑफिस पर दमदार प्रदर्शन, 52वें दिन पार किया 400 करोड़ का आंकड़ा
यह फिल्म पहले भारत में 7 अगस्त, 2026 को रिलीज़ हुई थी, जिसके बाद 11 सितंबर, 2026 को इंटरनेशनल और ओवरसीज़ में रिलीज़ हुई। अब, फिल्म का तेलुगु वर्शन 9 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। फिल्म का म्यूज़िक श्रेयस धर्माधिकारी, धीरेंद्र मुल्कलवार, ऋषि पाठक और साधु सुशील तिवारी ने दिया है। सिनेमैटोग्राफी विशाल बावा और शशांक कुमार हर्ष ने की है।