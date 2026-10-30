शाहरुख खान अपने 61वें जन्मदिन पर फैंस के साथ मीट-एंड-ग्रीट में शामिल नहीं होंगे, जानिए क्यों

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। शाहरुख खान के फैंस के लिए, 2 नवंबर किसी त्योहार से कम नहीं है। हर साल सुपरस्टार का जन्मदिन उनके मशहूर मुंबई घर, मन्नत के बाहर उनकी एक झलक पाने या उनके फैंस के लिए रखी गई खास पार्टी में उनसे मिलने की उम्मीद लेकर आता है।

हालांकि अब यह परंपरा एक अलग मोड़ लेने वाली है, शाहरुख खान के अपने जन्मदिन पर होने वाले आम मेल-मिलाप को मिस करने की संभावना है। वह अपनी आने वाली फिल्म किंग की शूटिंग में व्यस्त रहेंगे। इस साल मुंबई में फैंस के साथ सालाना मीट-एंड-ग्रीट नहीं होगा।

शाहरुख खान 2 नवंबर को 61 साल के हो जाएंगे। संभावना है कि इस दिन वे लंदन में होंगे, जहां उनके जन्मदिन पर किंग के लिए एक गाने की शूटिंग रखी गई है। यह डेवलपमेंट उन रिपोर्ट्स के बाद हुआ है कि शाहरुख खान मुंबई में दीपिका पादुकोण के साथ एक गाने की शूटिंग में बिज़ी थे। उम्मीद है कि एक्टर अब एक और डांस नंबर के लिए लंदन जाएंगे क्योंकि फिल्म के साउंडट्रैक पर काम जारी है। हालांकि फैंस सुपरस्टार के साथ अपनी सालाना बर्थडे गैदरिंग मिस करने से निराश हो सकते हैं, फिर भी साल खत्म होने से पहले उनसे मिलने का मौका मिल सकता है। NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक शाहरुख खान 24 दिसंबर को किंग की थिएटर में रिलीज से पहले एक फैन मीट-एंड-ग्रीट ऑर्गनाइज कर सकते हैं। इस प्रपोज्ड गैदरिंग में एक्टर और उनकी आने वाली फिल्म का जश्न मनाने के लिए फैंस के एक साथ आने की उम्मीद है।