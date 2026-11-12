पहले एक ही बार में रिकॉर्ड होते थे बॉलीवुड के गाने, आज हर लाइन अलग क्यों रिकॉर्ड होती है?

मनोरंजन डेस्क। आज किसी बॉलीवुड गाने को सुनते हुए शायद ही कोई सोचता होगा कि इसे रिकॉर्ड करने में कितने दिन लगे होंगे। कहीं गायक ने एक लाइन दस बार गाई होगी, कहीं संगीतकार ने किसी शब्द का सुर बदलवाया होगा, तो कहीं कंप्यूटर पर आवाज को एडिट करके बेहतर बनाया गया होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दौर ऐसा भी था, जब गायक, संगीतकार और पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ बैठकर गाना रिकॉर्ड करते थे? अगर गायक से एक छोटी सी गलती हो जाए, तो कई बार पूरा गाना दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था।

आज वही काम कंप्यूटर और डिजिटल तकनीक की मदद से अलग-अलग हिस्सों में किया जा सकता है। गायक एक लाइन रिकॉर्ड करता है, फिर दूसरी। संगीत के वाद्ययंत्र अलग रिकॉर्ड होते हैं और आखिर में इन सभी को मिलाकर पूरा गाना तैयार किया जाता है। आखिर बॉलीवुड के गानों की रिकॉर्डिंग का तरीका इतना बदल कैसे गया?

इसमें सबसे बड़ी चुनौती तालमेल की होती थी। गायक को संगीतकार और वाद्ययंत्र बजाने वाले कलाकारों के साथ एक ही लय में गाना होता था। अगर गायक कोई शब्द भूल जाए, सुर बिगड़ जाए या किसी वाद्ययंत्र की आवाज गलत समय पर आ जाए, तो पूरी रिकॉर्डिंग दोबारा करनी पड़ सकती थी।

इस तरीके को लाइव या सिंगल-टेक रिकॉर्डिंग कहा जाता था। हालांकि हर दौर और हर स्टूडियो में रिकॉर्डिंग का तरीका एक जैसा नहीं था, लेकिन शुरुआती हिंदी फिल्म संगीत में एक साथ रिकॉर्डिंग का चलन काफी आम था।

हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर में गानों की रिकॉर्डिंग आज की तरह आसान नहीं थी। उस समय रिकॉर्डिंग स्टूडियो में गायक के साथ तबला, हारमोनियम, वायलिन, ढोलक और दूसरे वाद्ययंत्र बजाने वाले कलाकार भी मौजूद रहते थे। सभी को एक साथ अपनी प्रस्तुति देनी होती थी।

यही वजह थी कि गायक और संगीतकार रिकॉर्डिंग से पहले कई बार रिहर्सल करते थे। हर कलाकार को अपनी भूमिका और गाने की लय अच्छी तरह याद रखनी पड़ती थी।

एक गलती और दोबारा शुरू होती थी पूरी रिकॉर्डिंग

पुराने दौर में गाने रिकॉर्ड करना सिर्फ गायक की जिम्मेदारी नहीं थी। पूरा ऑर्केस्ट्रा एक साथ काम करता था। ऐसे में किसी एक कलाकार की गलती का असर पूरी रिकॉर्डिंग पर पड़ सकता था।

उस समय रिकॉर्डिंग की तकनीक भी सीमित थी। आज की तरह कंप्यूटर पर किसी एक शब्द को काटकर दोबारा जोड़ना या आवाज के छोटे हिस्से को बदलना संभव नहीं था। इसलिए गाने को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका था कि उसे फिर से रिकॉर्ड किया जाए।

इसका मतलब यह नहीं कि उस दौर के सभी गाने एक ही टेक में रिकॉर्ड हुए थे। कई बार कलाकारों को कई टेक देने पड़ते थे। लेकिन पूरी टीम के एक साथ रिकॉर्ड करने की वजह से हर बार काफी तैयारी करनी पड़ती थी।

मल्टीट्रैक रिकॉर्डिंग ने बदल दी पूरी कहानी

समय के साथ रिकॉर्डिंग तकनीक में बदलाव आया। मल्टीट्रैक रिकॉर्डिंग ने संगीत बनाने का तरीका बदल दिया। इस तकनीक में गायक की आवाज और अलग-अलग वाद्ययंत्रों को अलग-अलग ट्रैक पर रिकॉर्ड किया जा सकता है।

इसका फायदा यह हुआ कि अगर गायक की आवाज में कोई गलती हो जाए, तो पूरे ऑर्केस्ट्रा को दोबारा बजाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उसी हिस्से को फिर से रिकॉर्ड किया जा सकता है।

उदाहरण के लिए, किसी गाने के मुखड़े की रिकॉर्डिंग अच्छी हो गई, लेकिन अंतरे की एक लाइन में गलती हो गई। ऐसे में सिर्फ उस लाइन को दोबारा रिकॉर्ड किया जा सकता है। बाद में रिकॉर्डिंग इंजीनियर दोनों हिस्सों को जोड़कर एक ही गाने की तरह तैयार कर देता है।

डिजिटल ऑडियो वर्कस्टेशन (DAW) ने इस प्रक्रिया को और आसान बना दिया। आज स्टूडियो में Pro Tools, Logic Pro और दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से आवाज की एडिटिंग, मिक्सिंग और मास्टरिंग की जाती है।

आज हर लाइन अलग रिकॉर्ड करने के पीछे क्या वजह है?

आज गायक को पूरे गाने की रिकॉर्डिंग एक ही बार में पूरी करने की जरूरत नहीं होती। कई बार एक ही लाइन के अलग-अलग टेक रिकॉर्ड किए जाते हैं। फिर उनमें से सबसे बेहतर हिस्से चुने जाते हैं।

इस प्रक्रिया में तीन चीजें खास होती हैं:

पंच-इन रिकॉर्डिंग: गाने के किसी खास हिस्से को दोबारा रिकॉर्ड करना।

वोकल कंपिंग: अलग-अलग टेक में से बेहतरीन हिस्सों को चुनकर एक फाइनल आवाज तैयार करना।

ऑटो-ट्यून और पिच करेक्शन: जरूरत पड़ने पर आवाज के सुर को ठीक करना।

हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आज गायक की मेहनत कम हो गई है। कई बार एक छोटी सी लाइन को सही भाव और सुर में रिकॉर्ड करने के लिए भी दर्जनों टेक देने पड़ते हैं।

क्या पुराने गानों में ज्यादा असलियत थी और आज तकनीक का खेल है?

पुराने और नए दौर की रिकॉर्डिंग की तुलना करते समय यह समझना जरूरी है कि दोनों के अपने फायदे हैं। पुराने दौर में एक साथ रिकॉर्डिंग करने से कलाकारों के बीच तालमेल और लाइव संगीत का एहसास मिलता था। वहीं आज की तकनीक संगीतकारों और गायकों को ज्यादा प्रयोग करने की आजादी देती है।