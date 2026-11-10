नहीं चली पवन कल्याण की तीसरी शादी! 13 साल बाद लिया तलाक का फैसला, कहा- हमेशा दोस्त रहेंगे

मनोरंजन डेस्क। आंध्रप्रदेश के डिप्टी CM और एक्टर पवन कल्याण और पत्नी अन्ना कोनिडेला ने अलग होने का फैसला किया है। दोनों ने यह फैसली शादी के 13 साल बाद किया। पवन कल्याण-अन्ना ने ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर इस बात की जानकारी दी है। इसमें उन्होंने कहा कि वह दोनों अलग हो रहे हैं लेकिन दोनों के बीच दोस्त का रिश्ता अब भी रहेगा।

TOI सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक, यह स्टेटमेंट जन सेना के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल पर भेजा गया था। इस दौरान कपल ने सभी से प्राइवेसी की डिमांड की है। ज्वाइंट स्टेटमेंट में क्या था… ज्वाइंट स्टेटमेंट में पवन कल्याण और पत्नी ने लिखा- अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा साथ बिताने के बाद, हमने आपसी समझ और सम्मान के साथ अलग होने का फैसला किया है। भले ही हमारी शादी अब खत्म हो गई है, लेकिन हम अच्छे दोस्त बने रहेंगे और अपने प्यारे बच्चों के लिए समर्पित माता-पिता की भूमिका निभाते रहेंगे।

आगे कहा- बच्चों की खुशी और भलाई हमेशा हमारी प्राथमिकता रहेगी। जीवन के इस बदलाव के दौर में, हम आपसे समझदारी, दया और हमारी निजता (प्राइवेसी) का सम्मान करने की उम्मीद करते हैं। इस पूरे सफर में जो लोग हमारे साथ खड़े रहे, उन सभी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। पवन कल्याण और अन्ना कोनिडेला की शादी पवन कल्याण ने सितंबर 2013 में अन्ना कोनिडेला से शादी की। उनका नाम शादी से पहले अन्ना लेझनेवा था। अन्ना रूस की रहने वाली हैं। वह 2011 की फिल्म 'तीन मार' में पवन कल्याण के साथ भी नजर आई थीं।