बॉलीवुड की वो फिल्में, जो बनकर तैयार हुईं, लेकिन थिएटर तक नहीं पहुंचीं; किसी की मौत बनी वजह, तो कोई कानूनी पचड़े में फंसी

मनोरंजन डेस्क। बॉलीवुड में हर फिल्म की कहानी का अंत रिलीज के साथ नहीं होता। कुछ फिल्में सिनेमाघरों में पहुंचकर इतिहास रचती हैं, तो कुछ सालों तक डिब्बे में बंद रह जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सितारों की फिल्में भी शामिल हैं। किसी फिल्म की शूटिंग लगभग पूरी हो गई, लेकिन डायरेक्टर की मौत के बाद काम रुक गया। कोई फिल्म कानूनी विवाद में फंस गई, तो किसी की कहानी ही आगे नहीं बढ़ सकी। आइए जानते हैं ऐसी फिल्मों की कहानी, जिनका पर्दे तक पहुंचने का सपना अधूरा रह गया।
फिल्म बनाना आसान काम नहीं है। एक कहानी को पर्दे पर उतारने के लिए निर्माता करोड़ों रुपये लगाते हैं, डायरेक्टर महीनों तैयारी करते हैं और कलाकार अपनी तारीखें देते हैं। शूटिंग, एडिटिंग, संगीत और प्रचार की योजना के बाद फिल्म को दर्शकों तक पहुंचाने की तैयारी होती है। लेकिन कई बार इन सारी कोशिशों के बावजूद फिल्म रिलीज नहीं हो पाती।
ऐसा भी हुआ है कि फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद वह कानूनी विवाद में उलझ गई। कहीं पैसों की कमी ने प्रोजेक्ट रोक दिया, तो कहीं फिल्म बनाने वाले की मौत के बाद कहानी अधूरी रह गई। कुछ फिल्मों के टीजर तक सामने आए, लेकिन वे कभी पूरी फिल्म का रूप नहीं ले सकीं।
अमिताभ बच्चन ने अपने लंबे करियर में कई यादगार किरदार निभाए हैं। लेकिन उनकी एक ऐसी फिल्म भी है, जो पूरी होने के बावजूद दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी। फिल्म का नाम है ‘शोबाइट’ (Shoebite), जिसे डायरेक्टर शूजीत सरकार ने बनाया था।
इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ सारिका, दिया मिर्जा और जिम्मी शेरगिल भी नजर आने वाले थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की यात्रा पर आधारित थी, जो अपनी जिंदगी को नए सिरे से समझने निकलता है।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई थी, लेकिन इसके बाद फिल्म के अधिकारों को लेकर विवाद खड़ा हो गया। प्रोडक्शन कंपनियों के बीच कानूनी उलझन के कारण फिल्म की रिलीज अटक गई। सालों तक इसके रिलीज होने की उम्मीद जताई जाती रही, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म देखने का मौका नहीं मिला।
साल 2018 में अमिताभ बच्चन ने भी सोशल मीडिया पर फिल्म को रिलीज करने की अपील की थी। इसके बाद भी फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ नहीं हो सका। ‘शोबाइट’ आज भी बॉलीवुड की उन फिल्मों में गिनी जाती है, जिनकी कहानी पर्दे तक पहुंचने से पहले ही अटक गई। हालांकि, फिल्म की रिलीज को लेकर समय-समय पर खबरें आती रही हैं, इसलिए इसे पूरी तरह भुला दी गई फिल्म कहना सही नहीं होगा।
आमिर खान को हमेशा अलग तरह की कहानियों के लिए जाना जाता है। लेकिन 1990 के दशक में उनकी एक ऐसी फिल्म भी थी, जिसे पूरा करने का सपना अधूरा रह गया। फिल्म का नाम था ‘टाइम मशीन’ (Time Machine)।
डायरेक्टर शेखर कपूर इस फिल्म को साइंस फिक्शन के रूप में बना रहे थे। फिल्म में आमिर खान के साथ रवीना टंडन, रेखा और नसीरुद्दीन शाह जैसे कलाकार शामिल थे। उस दौर में समय यात्रा पर आधारित हिंदी फिल्म बनाना एक बड़ा प्रयोग माना जा रहा था।
फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और कुछ हिस्से फिल्माए भी गए। लेकिन आर्थिक परेशानियों और मेकिंग से जुड़ी दिक्कतों के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। शेखर कपूर के दूसरे कामों में व्यस्त होने और विदेश जाने के बाद भी यह प्रोजेक्ट दोबारा पटरी पर नहीं आ पाया।
इस तरह एक ऐसी फिल्म, जिसमें दर्शकों को समय यात्रा की रोमांचक दुनिया दिखाने की तैयारी थी, अधूरी रह गई। ‘टाइम मशीन’ इस बात का उदाहरण है कि बड़ी स्टार कास्ट और अनोखी कहानी होने के बावजूद किसी फिल्म का पूरा होना तय नहीं होता। यह फिल्म पूरी नहीं हुई थी, इसलिए इसे पूरी बनकर रिलीज न होने वाली फिल्मों के बजाय अधूरी रह गई फिल्मों की श्रेणी में रखना चाहिए।
साल 1997 में डायरेक्टर मुकुल आनंद एक बड़ी एक्शन फिल्म बना रहे थे। इसका नाम था ‘दस’ (Dus)। फिल्म में सलमान खान, संजय दत्त, रवीना टंडन और शिल्पा शेट्टी जैसे कलाकार काम कर रहे थे।
फिल्म को लेकर दर्शकों में उत्सुकता थी। इसका गाना ‘सुनो गौर से दुनिया वालों’ भी खूब लोकप्रिय हुआ। आज भी यह गाना देशभक्ति से जुड़े लोकप्रिय गीतों में याद किया जाता है।
लेकिन फिल्म की कहानी का अंत वैसा नहीं हुआ, जैसा इसके निर्माता चाहते थे। फिल्म का काम चल ही रहा था कि डायरेक्टर मुकुल आनंद का निधन हो गया। उनके निधन के बाद फिल्म का मेकिंग आगे नहीं बढ़ सका।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बड़ा हिस्सा शूट किया जा चुका था, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाई। इस तरह एक लोकप्रिय गाने के बावजूद फिल्म दर्शकों तक नहीं पहुंच सकी।
‘दस’ की कहानी बॉलीवुड के उस पहलू को दिखाती है, जहां किसी फिल्म का भविष्य केवल कलाकारों या बजट पर निर्भर नहीं करता। कई बार एक ऐसी घटना पूरे प्रोजेक्ट को रोक देती है, जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होती। यह फिल्म भी अधूरी रह गई थी, न कि पूरी बनकर रिलीज के लिए तैयार थी।
अमिताभ बच्चन की उन फिल्मों की बात करें, जो लंबे समय तक रिलीज नहीं हो पाईं, तो ‘जमानत’ (Zamaanat) का नाम भी सामने आता है।
एस. रामनाथन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ अरशद वारसी, करिश्मा कपूर और विजयशांति जैसे कलाकार जुड़े थे। फिल्म को लेकर काफी समय तक उम्मीद बनी रही कि यह सिनेमाघरों तक पहुंचेगी।
लेकिन मेकिंग और वित्तीय परेशानियों के कारण इसकी रिलीज बार-बार टलती रही। फिल्म को लेकर अलग-अलग समय पर खबरें सामने आती रहीं, मगर दर्शकों को इसे देखने का अवसर नहीं मिला।
बॉलीवुड में किसी फिल्म को पूरा करने के बाद भी रिलीज तक पहुंचाना एक अलग चुनौती होती है। फिल्म को वितरक मिलना, रिलीज की तारीख तय होना और दूसरे व्यावसायिक फैसले भी जरूरी होते हैं। ‘जमानत’ की लंबी देरी इसी समस्या की याद दिलाती है।
इस फिल्म का उदाहरण यह भी बताता है कि बड़े कलाकारों की मौजूदगी अपने आप किसी फिल्म की रिलीज की गारंटी नहीं बन जाती। इसके मेकिंग और रिलीज की स्थिति को लेकर उपलब्ध रिपोर्टों में सीमित जानकारी है, इसलिए इसके अटकने की एक ही वजह को अंतिम कारण नहीं माना जा सकता।
संजय दत्त और अरशद वारसी की जोड़ी को दर्शकों ने ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ और ‘लगे रहो मुन्ना भाई’ में खूब पसंद किया। दोनों फिल्मों की सफलता के बाद तीसरी फिल्म की चर्चा शुरू हुई, जिसका नाम था ‘मुन्ना भाई चले अमेरिका’।
इस फिल्म का टीजर भी सामने आया था। मुन्ना और सर्किट को अमेरिका जाते देखने की उम्मीद में दर्शक उत्साहित थे। लेकिन यह प्रोजेक्ट कभी पूरी फिल्म का रूप नहीं ले पाया।
इसकी कहानी को लेकर लंबे समय तक अलग-अलग चर्चाएं होती रहीं। दिसंबर 2025 में अरशद वारसी ने बताया कि उन्हें जानकारी के मुताबिक, फिल्म की कहानी शाहरुख खान की ‘माई नेम इज खान’ से काफी मिलती-जुलती लग रही थी। इसी समानता के चलते प्रोजेक्ट को आगे न बढ़ाने का फैसला किया गया।
जून 2026 में डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने भी स्पष्ट किया कि उस समय फिल्म की स्क्रिप्ट पूरी नहीं हुई थी। उनके मुताबिक, टीजर उस वक्त बनाया गया था, जब कहानी पर काम चल रहा था। बाद में टीम कहानी को पूरा नहीं कर सकी।
इसलिए ‘मुन्ना भाई चले अमेरिका’ उन फिल्मों से अलग है, जिनकी शूटिंग पूरी होने के बाद रिलीज रुक गई। इस फिल्म का मामला स्क्रिप्ट के स्तर पर ही आगे नहीं बढ़ पाया। फिल्म का न बन पाना और बनकर रिलीज न होना, दोनों अलग-अलग स्थितियां हैं।
इन फिल्मों की कहानियां देखने से पता चलता है कि किसी फिल्म का रिलीज न हो पाना एक ही वजह से तय नहीं होता। कभी आर्थिक परेशानी मेकिंग को रोक देती है, कभी कानूनी विवाद के कारण फिल्म के अधिकार उलझ जाते हैं और कभी डायरेक्टर या कलाकार से जुड़ी परिस्थितियां प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ देती हैं।
इसके अलावा, किसी फिल्म की कहानी पर काम करते समय भी कई समस्याएं सामने आ सकती हैं। अगर निर्माता और डायरेक्टर कहानी से संतुष्ट नहीं होते, तो फिल्म को आगे बढ़ाने के बजाय रोकने का फैसला लिया जा सकता है। कभी फिल्म की लागत बढ़ जाती है, तो कभी बदलते बाजार में निर्माता को लगता है कि प्रोजेक्ट पर आगे पैसा लगाना ठीक नहीं होगा।
कई बार फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद भी रिलीज के लिए सही समय, वितरक या मंच नहीं मिल पाता। ऐसे मामलों में फिल्म सालों तक रुकी रह सकती है।
बॉलीवुड में फिल्म बनाना केवल कैमरे के सामने अभिनय करना नहीं है। इसके पीछे पैसा, समय, कहानी, तकनीक, कानूनी अधिकार और कई लोगों की मेहनत जुड़ी होती है। इनमें से किसी एक स्तर पर बड़ी समस्या आने पर पूरी फिल्म का भविष्य बदल सकता है।
इसी वजह से कुछ फिल्में दर्शकों के बीच इतिहास बना देती हैं, जबकि कुछ के बारे में लोग केवल पुराने इंटरव्यू, टीजर या अधूरी शूटिंग की खबरों के जरिए ही जान पाते हैं।
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