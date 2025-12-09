Dhurandhar-2 के लिए KGF स्टार यश बनेंगे TOXIC... लेटेस्ट लुक देख यूजर्स बोले- अब ब्लास्ट होगा

एंटरटेनमेंट डेस्क। कन्नड़ के रॉकिंग स्टार यश, जो अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं, साल 2026 में 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन अप्स' (Toxic: A Fairy Tale for Grown Ups) के साथ धमाका करने के लिए तैयार हैं। हाल ही में यश ने फिल्म का एक नया इंटेंस पोस्टर शेयर किया है, जिसने फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है।

खून से भरे टब में 'रॉकिंग स्टार' यश ने अपनी आगामी पीरियड गैंगस्टर ड्रामा फिल्म 'टॉक्सिक' का नया पोस्टर अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया है। इस पोस्टर में यश का चेहरा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उनका लुक बेहद धांसू और इंटेंस है। पोस्टर में वह खून से सने हुए बाथ टब में बैठे हुए हैं, बढ़े बाल और सॉलिड बॉडी में वह एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं।

इस पोस्टर को शेयर करते हुए यश ने कैप्शन में लिखा, "इस फेयरी टेल की कहानी 100 दिनों में खुल जाएगी।" फैंस का उत्साह और बॉक्स ऑफिस क्लैश यश के इस फाडू़ लुक को देखकर फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। यूजर्स इसे 'धुरंधर-2' के लिए 'टॉक्सिक' बता रहे हैं। एक फैन ने कमेंट किया, "100 दिन बाद ब्लास्ट होगा ब्लास्ट"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "रूल करने के लिए दोबारा आ रहे हैं हमारे रॉकिंग स्टार"। गौरतलब है कि यश की यह गैंगस्टर ड्रामा फिल्म उसी दिन यानी 10 अप्रैल 2026 को रिलीज हो रही है, जिस दिन रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' भी सिनेमाघरों में आ रही है। जिस तरह से 'टॉक्सिक' के पोस्टर्स को प्रतिक्रिया मिल रही है, उससे लग रहा है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आदित्य धर की फिल्म पर भारी पड़ सकती है।