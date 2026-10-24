Prime Video की ‘Chaar Yaar' दिखा ‘सत्या’ और ‘कंपनी’ जैसा क्राइम का अंदाज, राम गोपाल वर्मा की फिल्मों से जुड़ी यादें हुईं ताजा

एंटरटेनमेंट डेस्‍क। बड़े अपराधों के रोमांच और चार दोस्तों की दोस्ती को साथ लेकर आई यह सीरीज ‘चार यार’ अपनी हाई स्पीड स्टोरी, अचानक आने वाले ट्विस्ट और 2000 के शुरुआती दौर के मुंबई को दिखाने के अंदाज की वजह से दर्शकों को खूब पसंद आ रही है।

ऐसे में इस सीरीज की तुलना राम गोपाल वर्मा की फिल्म ‘सत्या’ और ‘कंपनी’ की क्राइम की दुनिया से की जा रही है, वहीं इसकी कार चोरी की कहानी और कुछ कर दिखाने का जुनून ‘धूम’ और ‘बदमाश कंपनी’ की याद दिलाता है।