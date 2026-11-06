बॉलीवुड के गाने आते-जाते रहे, लेकिन छठ के ये गीत 40 साल बाद भी नहीं हुए पुराने

मनोरंजन डेस्क। हर साल बॉलीवुड सैकड़ों गाने रिलीज करता है। कुछ गाने सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं, कुछ फिल्मों की सफलता के साथ हिट हो जाते हैं, तो कुछ समय बीतने के बाद लोगों की प्लेलिस्ट से गायब भी हो जाते हैं। लेकिन छठ के कुछ गीत ऐसे हैं, जिन्हें किसी फिल्म, बड़े स्टार या म्यूजिक प्रमोशन की जरूरत नहीं पड़ी। छठ का नाम आते ही इनकी धुन घरों, बाजारों और घाटों पर सुनाई देने लगती है। खासकर शारदा सिन्हा की आवाज में गाए गीत। इन गानों को सुनकर किसी को अपना गांव याद आता है, किसी को मां के साथ छठ की तैयारी और किसी को बचपन में घाट जाने के दिन।

दिलचस्प बात यह है कि इन गीतों की लोकप्रियता सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं है। इनके बोलों में छठ की परंपरा, परिवार, प्रकृति और लोकजीवन की ऐसी तस्वीर मिलती है, जो फिल्मों के गानों से अलग अपनी पहचान बनाती है।

‘केलवा के पात पर’ से लेकर ‘पहिले-पहिल छठी मईया’ तक, हर गीत में एक कहानी शारदा सिन्हा का नाम आते ही सबसे पहले ‘केलवा के पात पर उगेलन सूरजमल झांके-झुके’ याद आता है। इस गीत में केले के पत्ते और सूर्य देव की उपासना का जिक्र है। इसकी खासियत यह है कि इसमें छठ की पूजा का दृश्य किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं, बल्कि घर-आंगन में होने वाली वास्तविक परंपरा की तरह सामने आता है। इसी तरह ‘पहिले-पहिल छठी मईया’ गीत उन लोगों की भावनाओं को आवाज देता है, जो पहली बार यह व्रत कर रहे होते हैं। पहली बार पूजा करने की उत्सुकता, मन में श्रद्धा और परंपरा को सही तरीके से निभाने की चिंता, इसके बोलों में महसूस होती है।