    क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा के रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहें अब सच लग रही हैं। बीती रात दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया, जहां दोनों खुल्लम-खुल्ला एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इस दौरान कपल का लुक और केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 10 Oct 2025 05:08:24 PM (IST)
    Updated Date: Fri, 10 Oct 2025 05:12:07 PM (IST)
    क्रिकेटर हार्दिक पांड्या की New Girlfriend! एक-दूजे का हाथ थामे दिखा कपल; अपने रिश्ते को किया कंफर्म
    एंटरटेनमेंट डेस्क। क्रिकेटर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandyas) और एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा (Mahika Sharma) के रिश्ते को लेकर चल रही अफवाहें अब सच लग रही हैं।

    बीती रात दोनों को एयरपोर्ट पर साथ देखा गया, जहां दोनों खुल्लम-खुल्ला एक-दूसरे का हाथ थामे नजर आए। इस दौरान कपल का लुक और केमिस्ट्री सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है।

    पिछले साल हार्दिक पांड्या का बॉलीवुड एक्ट्रेस नताशा स्टेनकोविक से तलाक हो गया था। इसके बाद उनका नाम ब्रिटिश सिंगर और मॉडल जैस्मिन वालिया से जुड़ा, लेकिन यह रिश्ता कुछ महीनों से ज्यादा नहीं चला।

    वहीं, अब हार्दिक का नाम माहिका शर्मा के साथ जुड़ रहा है, और एयरपोर्ट पर दोनों को साथ देखकर फैंस का कहना है कि यह रिश्ता अब पब्लिक हो चुका है।

    एयरपोर्ट लुक की बात करें तो दोनों ने ब्लैक आउटफिट में ट्विनिंग की। माहिका शर्मा ने ब्लैक ट्राउजर, फुल स्लीव्स टी-शर्ट और जैकेट पहनी थी, साथ ही ब्लैक शेड्स और पिंक बैग से अपना लुक कंप्लीट किया।

    नो-मेकअप लुक में भी माहिका बेहद ग्लैमरस नजर आईं। वहीं, हार्दिक पांड्या ब्लैक ट्राउजर, ब्लू-एंड-ब्लैक टी-शर्ट और जैकेट में डैशिंग दिखे।

    दोनों की साथ वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। फैंस कमेंट कर कह रहे हैं कि हार्दिक ने आखिरकार माहिका संग अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है। हालांकि, यह कपल कहां जा रहा था, इस बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।


