मनोरंजन डेस्क। 20 नवंबर को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स की नई विजेता सूची सामने आने के बाद एक बार फिर इस पुरस्कार को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। टेलर स्विफ्ट, जेम्स कैमरून और रणवीर सिंह जैसे नामों को सम्मानित किए जाने की खबरों के बीच कई लोगों के मन में सवाल है कि क्या यह वही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है, जो भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। दरअसल, दोनों पुरस्कारों के नाम मिलते-जुलते हैं, लेकिन इनके आयोजक, चयन प्रक्रिया और उद्देश्य अलग-अलग हैं।

भारतीय सिनेमा में दादा साहेब फाल्के का नाम बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने 1913 में भारत की पहली फीचर फिल्म ‘राजा हरिश्चंद्र’ बनाई थी। उनके योगदान को याद करते हुए भारत सरकार ने 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत की। इस पुरस्कार के पहले सम्मानित व्यक्ति अभिनेत्री देविका रानी थीं।

लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स नाम से एक अन्य पुरस्कार समारोह भी लोकप्रिय हुआ है। इसका आयोजन एक निजी संस्था करती है। इसमें फिल्मों, टीवी, संगीत और डिजिटल मनोरंजन से जुड़े कलाकारों को अलग-अलग श्रेणियों में सम्मानित किया जाता है। 1969 में शुरू हुआ सरकारी पुरस्कार, अब तक 50 से ज्यादा कलाकार सम्मानित भारत सरकार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में दादा साहेब फाल्के की जन्मशताब्दी के अवसर पर हुई थी। यह पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह के दौरान दिया जाता है।

इस सम्मान के लिए किसी एक फिल्म या साल के प्रदर्शन के बजाय कलाकार के पूरे फिल्मी करियर और भारतीय सिनेमा में उसके योगदान को देखा जाता है। पुरस्कार में स्वर्ण कमल पदक, शॉल और 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब तक इस सम्मान से देविका रानी, पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे, राज कपूर, दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, आशा भोसले, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और रजनीकांत जैसे दिग्गज कलाकारों को सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार की चयन प्रक्रिया सरकार के निर्धारित नियमों के तहत होती है और इसकी घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से की जाती है। अब तक 50 से अधिक फिल्मी हस्तियां इस सम्मान से नवाजी जा चुकी हैं। निजी संस्था ने कब शुरू किया अपना पुरस्कार? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (DPIFF) की शुरुआत 2012 में हुई थी और इसे 2016 में स्थापित किया गया। यह एक निजी फिल्म फेस्टिवल और अवॉर्ड प्लेटफॉर्म है, जो भारतीय सिनेमा के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय मनोरंजन जगत के कलाकारों को भी सम्मानित करता है। इसका उद्देश्य फिल्म, टीवी, संगीत और डिजिटल माध्यमों में काम करने वाले कलाकारों और तकनीशियनों के योगदान को पहचान देना है। यहां पुरस्कार कई श्रेणियों में दिए जाते हैं, जैसे बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट वेब सीरीज और संगीत से जुड़े सम्मान।

इस समारोह में हर साल बड़ी संख्या में कलाकार शामिल होते हैं। पुरस्कारों की श्रेणियां और विजेताओं की संख्या भी सरकारी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से अलग होती है। 2026 की विजेता सूची में रणवीर सिंह, अनीत पड्डा, कमल हासन, समय रैना, टेलर स्विफ्ट और जेम्स कैमरून जैसे नाम शामिल हैं। इसी वजह से यह पुरस्कार समारोह सोशल मीडिया पर चर्चा में आया। दोनों पुरस्कारों में क्या अंतर है? दोनों पुरस्कारों के नाम दादा साहेब फाल्के से जुड़े हैं, लेकिन इनके बीच कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। सरकारी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह एक राष्ट्रीय सम्मान है, जिसकी घोषणा भारत सरकार करती है। इसके लिए चयन प्रक्रिया निर्धारित होती है और पुरस्कार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवॉर्ड्स एक निजी आयोजन है। इसमें मनोरंजन जगत के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को कई श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाते हैं। यह सरकारी पुरस्कार नहीं है और न ही इसका भारत सरकार के आधिकारिक दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से कोई सीधा संबंध है। दोनों के नाम में दादा साहेब फाल्के होने के कारण कई बार पुरस्कारों की खबरों में भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए किसी कलाकार को DPIFF का पुरस्कार मिलने का मतलब यह नहीं है कि उसे भारत सरकार का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी मिल गया है।