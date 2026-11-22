मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम्’ में यश के रावण के किरदार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने फिल्म में रावण के महिमामंडन का आरोप लगाते हुए इसकी स्क्रीनिंग रोकने और सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि फिल्म में रावण को शोषितों का मुक्तिदाता दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि, फिल्मों में खलनायकों को नए नजरिए से दिखाने का चलन पहले भी रहा है। कभी रावण को विद्वान और शिवभक्त के रूप में दिखाया गया, तो कभी उसकी कहानी को नायक के नजरिए से हटकर पेश किया गया।
नितेश तिवारी की ‘रामायणम्’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट की रिलीज के बाद VHP ने आरोप लगाया कि इसमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण के कई प्रसंगों को बदलकर दिखाया गया है। संगठन ने यह भी कहा कि भगवान राम के वनवास और रावण के खिलाफ अभियान को पत्नी के अपहरण से जुड़ा व्यक्तिगत संघर्ष दिखाया गया है।
VHP के मुताबिक, फिल्म में रावण को शोषितों का रक्षक दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि रामायण में उसका चरित्र अहंकार, अत्याचार और अधर्म से जुड़ा है। संगठन ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने और सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की है। ये संगठन के आरोप हैं; फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है।
रामायण में रावण को सिर्फ एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि विद्वान, शिवभक्त, संगीतज्ञ और शक्तिशाली राजा के रूप में भी वर्णित किया गया है। उसके व्यक्तित्व के इन पहलुओं को टीवी और फिल्मों में पहले भी जगह मिलती रही है।
रामानंद सागर की ‘रामायण’ में अरविंद त्रिवेदी ने रावण का किरदार निभाया था। उनके अभिनय में रावण का अहंकार, विद्वता, शक्ति और शिवभक्ति सभी दिखाई दिए। दर्शकों के बीच यह किरदार काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन कहानी में उसकी गलतियों और सीता हरण के कारण उसका अंत भी अधर्म की हार के रूप में दिखाया गया।
यानी किसी खलनायक की खूबियों को दिखाना और उसके गलत कामों को सही ठहराना, दोनों अलग बातें हैं।
2010 में मणिरत्नम की फिल्म ‘रावण’ में अभिषेक बच्चन ने बीरा नाम का किरदार निभाया था। फिल्म रामायण से प्रेरित थी, लेकिन कहानी को आधुनिक और अलग नजरिए से दिखाया गया। इसमें पारंपरिक नायक और खलनायक की भूमिकाओं को लेकर भी सवाल उठे। बीरा को सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि अपने समुदाय और परिस्थितियों से प्रभावित व्यक्ति के रूप में पेश किया गया था।
2023 में आई ‘आदिपुरुष’ में सैफ अली खान ने लंकेश का किरदार निभाया। फिल्म में रावण के लुक, संवाद और प्रस्तुति को लेकर विवाद हुआ था। कई दर्शकों और संगठनों ने पौराणिक पात्रों के किरदार पर आपत्ति जताई थी।
सिनेमा में किसी किरदार की पूरी कहानी दिखाने के लिए उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलुओं को सामने लाना जरूरी हो सकता है। लेकिन धार्मिक और पौराणिक पात्रों के मामले में दर्शकों की भावनाएं भी जुड़ी होती हैं।
ऐसे में फिल्मकारों के सामने चुनौती होती है कि वे कहानी को नया दृष्टिकोण देते हुए मूल चरित्र की नैतिकता और उसके परिणामों को भी बनाए रखें। ‘रामायणम्’ को लेकर उठा विवाद भी इसी सवाल को सामने लाता है कि सिनेमाई स्वतंत्रता और धार्मिक आस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए।
यह भी पढ़ें- प्रेम के किरदार में फिर नजर आएंगे सलमान! सूरज बड़जात्या की इस बात से फैंस हुए एक्साइटेड