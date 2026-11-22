मनोरंजन डेस्क। रणबीर कपूर की फिल्म ‘रामायणम्’ में यश के रावण के किरदार को लेकर विवाद शुरू हो गया है। विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने फिल्म में रावण के महिमामंडन का आरोप लगाते हुए इसकी स्क्रीनिंग रोकने और सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि फिल्म में रावण को शोषितों का मुक्तिदाता दिखाने की कोशिश की गई है। हालांकि, फिल्मों में खलनायकों को नए नजरिए से दिखाने का चलन पहले भी रहा है। कभी रावण को विद्वान और शिवभक्त के रूप में दिखाया गया, तो कभी उसकी कहानी को नायक के नजरिए से हटकर पेश किया गया।

यश के रावण को लेकर क्यों उठा विवाद? नितेश तिवारी की ‘रामायणम्’ में रणबीर कपूर भगवान राम, साई पल्लवी सीता और यश रावण की भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म के पहले पार्ट की रिलीज के बाद VHP ने आरोप लगाया कि इसमें महर्षि वाल्मीकि की रामायण के कई प्रसंगों को बदलकर दिखाया गया है। संगठन ने यह भी कहा कि भगवान राम के वनवास और रावण के खिलाफ अभियान को पत्नी के अपहरण से जुड़ा व्यक्तिगत संघर्ष दिखाया गया है।

VHP के मुताबिक, फिल्म में रावण को शोषितों का रक्षक दिखाने की कोशिश की गई है, जबकि रामायण में उसका चरित्र अहंकार, अत्याचार और अधर्म से जुड़ा है। संगठन ने फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने और सेंसर सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग की है। ये संगठन के आरोप हैं; फिल्म के निर्माताओं की ओर से इस विवाद पर आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने के बाद तस्वीर और स्पष्ट हो सकती है। कभी विद्वान, कभी भक्त तो कभी सत्ता का प्रतीक बना रावण रामायण में रावण को सिर्फ एक राक्षस के रूप में नहीं, बल्कि विद्वान, शिवभक्त, संगीतज्ञ और शक्तिशाली राजा के रूप में भी वर्णित किया गया है। उसके व्यक्तित्व के इन पहलुओं को टीवी और फिल्मों में पहले भी जगह मिलती रही है।