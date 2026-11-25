मनोरंजन डेस्क। फिल्म ‘दम लगा के हईशा’ के गाने ‘दर्द करारा’ की रिकॉर्डिंग की शुरुआत किसी बड़े म्यूजिक सेटअप से नहीं, बल्कि सिर्फ उंगलियां चटकाने की आवाज से हुई थी। इस बात का खुलासा गाने के सिंगर कुमार सानू ने खुद किया।

कुमार सानू ने अपनी आवाज दी थी और इसका संगीत अनू मलिक ने तैयार किया था। कुमार सानू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिकॉर्डिंग के दौरान अनू मलिक उनके सामने खड़े होकर उंगलियां चटका रहे थे। सानू को उसी ताल के साथ गाना था। बाद में इस साधारण-सी रिकॉर्डिंग में बड़ा ऑर्केस्ट्रा जोड़ा। गाने का फाइनल वर्जन तैयार हुआ।

स्टूडियो में नहीं था बड़ा म्यूजिक सेटअप ‘दर्द करारा’ की मेकिंग का यह किस्सा इसलिए खास है, क्योंकि सुनने में यह गाना काफी भव्य लगता है। लेकिन इसकी शुरुआती रिकॉर्डिंग बेहद सादे तरीके से हुई थी। कुमार सानू के मुताबिक, जब वह गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, तब अनू मलिक ने उन्हें कोई तैयार म्यूजिक ट्रैक नहीं दिया। इसके बजाय अनू मलिक सामने खड़े होकर उंगलियां चटकाते रहे और कुमार सानू उसी लय को पकड़कर गाते रहे। यानी गायक के सामने उस समय न पूरा ऑर्केस्ट्रा था और न ही तैयार संगीत। उन्हें सिर्फ ताल के सहारे अपनी आवाज और सुरों को संभालना था।