मनोरंजन डेस्क। फिल्म ‘दम लगा के हईशा’ के गाने ‘दर्द करारा’ की रिकॉर्डिंग की शुरुआत किसी बड़े म्यूजिक सेटअप से नहीं, बल्कि सिर्फ उंगलियां चटकाने की आवाज से हुई थी। इस बात का खुलासा गाने के सिंगर कुमार सानू ने खुद किया।
कुमार सानू ने अपनी आवाज दी थी और इसका संगीत अनू मलिक ने तैयार किया था। कुमार सानू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि रिकॉर्डिंग के दौरान अनू मलिक उनके सामने खड़े होकर उंगलियां चटका रहे थे। सानू को उसी ताल के साथ गाना था। बाद में इस साधारण-सी रिकॉर्डिंग में बड़ा ऑर्केस्ट्रा जोड़ा। गाने का फाइनल वर्जन तैयार हुआ।
‘दर्द करारा’ की मेकिंग का यह किस्सा इसलिए खास है, क्योंकि सुनने में यह गाना काफी भव्य लगता है। लेकिन इसकी शुरुआती रिकॉर्डिंग बेहद सादे तरीके से हुई थी। कुमार सानू के मुताबिक, जब वह गाने की रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचे, तब अनू मलिक ने उन्हें कोई तैयार म्यूजिक ट्रैक नहीं दिया।
इसके बजाय अनू मलिक सामने खड़े होकर उंगलियां चटकाते रहे और कुमार सानू उसी लय को पकड़कर गाते रहे। यानी गायक के सामने उस समय न पूरा ऑर्केस्ट्रा था और न ही तैयार संगीत। उन्हें सिर्फ ताल के सहारे अपनी आवाज और सुरों को संभालना था।
कुमार सानू ने बताया था कि शुरुआती रिकॉर्डिंग के बाद गाने में करीब 100 संगीतकारों का ऑर्केस्ट्रा जोड़ा गया। इसके बाद वह साधारण-सी रिकॉर्डिंग एक बड़े म्यूजिकल अरेंजमेंट में बदल गई।
यही वजह है कि ‘दर्द करारा’ की मेकिंग का यह किस्सा संगीत प्रेमियों के लिए खास है। एक तरफ स्टूडियो में सिर्फ उंगलियां चटकाने की आवाज थी, तो दूसरी तरफ फाइनल गाने में सुनाई देने वाला बड़ा संगीत। इस पूरे बदलाव के पीछे सिंगर की आवाज, संगीतकार की कल्पना और रिकॉर्डिंग के बाद की मेहनत शामिल थी।
‘दर्द करारा’ फिल्म ‘दम लगा के हईशा’ का गाना है। साल 2015 में रिलीज हुई इस फिल्म में आयुष्मान खुराना और भूमि पेडनेकर मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का निर्देशन शरत कटारिया ने किया था और इसका संगीत अनू मलिक ने तैयार किया था।
गाने को कुमार सानू ने गाया और इसके बोल वरुण ग्रोवर ने लिखे थे। फिल्म की कहानी एक ऐसे शादीशुदा जोड़े के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी सोच और आपसी तालमेल में काफी अंतर है। फिल्म को दर्शकों ने पसंद किया था और इसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए।
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