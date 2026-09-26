कल्कि 2898 AD से बाहर नहीं हुईं दीपिका पादुकोण! डायरेक्टर बोले- सीक्वल में कोई नया एक्टर नहीं…

मनोरंजन डेस्क। फिल्म कल्कि 2898 AD में दीपिका की जगह कोई नहीं लेने वाला। इस बात का खुलासा खुद फिल्म के डायरेक्टर नाग अश्विन ने किया है। दरअसल, पिछले कुछ समय से पार्ट 2 में नई कास्टिंग को लेकर कई रिपोर्ट्स सामने आ रहे थे। अब अश्विन ने इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। डायरेक्टर ने बताया है कि सीक्वल में कोई नया एक्टर नहीं होगा। उनके इस बयान से यह सवाल उठ गया है कि अगर फिल्म में दीपिका के निभाए किरदार 'सुमति' का क्या होगा।

नाग अश्विन ने क्या कहा? एक इंटरव्यू में जब अश्विन से पूछा गया कि क्या पहले से ही बड़ी कास्ट में कुछ नए कलाकार शामिल होंगे। फिल्ममेकर ने बताया- कोई नया कलाकार शामिल नहीं होगा। हम उसी कहानी को आगे बढ़ा रहे हैं जिसे हमने शुरू किया था, और इसमें पहले से ही बहुत सारे किरदार हैं।