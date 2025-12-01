'Family Man 3' के जेके की स्ट्रगल स्टोरी: पत्नी ने बेची ज्वेलरी, कैंसर में भी दिया साथ

एंटरटेनमेंट डेस्क। फैमिली मैन 3 में मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी के सबसे करीबी दोस्त और इंटेलिजेंस ऑफिसर जेके तलपड़े की भूमिका निभा रहे शारिब हाशमी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की। सीरीज में जहां उनका किरदार अरेंज मैरिज डेट्स पर जाता दिखता है, वहीं असल जीवन में वे लंबे समय से शादीशुदा हैं और अपनी सफलता का पूरा श्रेय पत्नी नसरीन को देते हैं। अभिनेता ने बताया कि किस तरह उनकी पत्नी ने कैंसर से लड़ते हुए भी उनके सपनों का साथ नहीं छोड़ा।
एक्टिंग के लिए छोड़ी नौकरी
शारिब और नसरीन ने 2003 में शादी की थी। 2009 में फिल्मों में मौका तलाशने के लिए शारिब ने MTV में इन-हाउस राइटर की नौकरी छोड़ दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि धोबी घाट के लिए फाइनल होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाने पर उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लगातार ऑडिशन दिए, जबकि घर की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। बचत खत्म होने लगी, हालात ऐसे थे कि दोस्तों से उधार मांगना पड़ा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऐसे मुश्किल समय में पत्नी नसरीन ने उनका साथ दिया।
शारिब ने बताया कि उन दिनों पत्नी ने घर चलाने के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेच दी। उन्होंने कहा कि एक वक्त ऐसा आया जब घर में अगले खाने की चिंता भी थी, लेकिन नसरीन ने कभी हार नहीं मानी। हालात बिगड़े तो उन्हें अपना घर भी बेचना पड़ा, मगर शारिब ने एक्टिंग का सपना नहीं छोड़ा।
पत्नी की कैंसर से जंग
अभिनेता ने बताया कि उनकी पत्नी मुंह के कैंसर से जूझ चुकी हैं। सिद्धार्थ कन्नन के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कठिन बीमारी और कई सर्जरी के बावजूद नसरीन हमेशा मजबूत बनी रहीं। चार सर्जरी होने के बाद भी वह कुछ ही दिनों में सामान्य होने की कोशिश करती थीं। शारिब के अनुसार, उनके अंदर अपने परिवार और बच्चों के लिए जीने की अपार इच्छा है।
करियर में मोड़
कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने शारिब का काम देखकर उन्हें 2012 में रिलीज हुई शाहरुख खान, अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ की फिल्म ‘जब तक है जान’ के लिए चुन लिया था। शारिब ने बताया कि एक दौर में वह अपने सपनों से बहुत दूर हो गए थे, MTV के ‘बकरा’ जैसे शोज़ और स्पूफ कंटेंट में बिजी हो गए थे। शादी और बच्चे के बाद उन्हें लगा कि अब सपने छोड़ देने चाहिए, लेकिन पत्नी के लगातार सपोर्ट ने उन्हें फिर से एक्टिंग की राह पकड़ने का हौसला दिया।
