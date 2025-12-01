'Family Man 3' के जेके की स्ट्रगल स्टोरी: पत्नी ने बेची ज्वेलरी, कैंसर में भी दिया साथ

एंटरटेनमेंट डेस्क। फैमिली मैन 3 में मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी के सबसे करीबी दोस्त और इंटेलिजेंस ऑफिसर जेके तलपड़े की भूमिका निभा रहे शारिब हाशमी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के संघर्षों पर खुलकर बात की। सीरीज में जहां उनका किरदार अरेंज मैरिज डेट्स पर जाता दिखता है, वहीं असल जीवन में वे लंबे समय से शादीशुदा हैं और अपनी सफलता का पूरा श्रेय पत्नी नसरीन को देते हैं। अभिनेता ने बताया कि किस तरह उनकी पत्नी ने कैंसर से लड़ते हुए भी उनके सपनों का साथ नहीं छोड़ा।

एक्टिंग के लिए छोड़ी नौकरी शारिब और नसरीन ने 2003 में शादी की थी। 2009 में फिल्मों में मौका तलाशने के लिए शारिब ने MTV में इन-हाउस राइटर की नौकरी छोड़ दी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि धोबी घाट के लिए फाइनल होने के बाद भी रिजेक्ट कर दिए जाने पर उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। इसके बाद उन्होंने लगातार ऑडिशन दिए, जबकि घर की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर थी। बचत खत्म होने लगी, हालात ऐसे थे कि दोस्तों से उधार मांगना पड़ा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। ऐसे मुश्किल समय में पत्नी नसरीन ने उनका साथ दिया।