बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ी थी Bollywood की ये हीरोइन, कहा जाता था 'लेडी सुपरस्टार'

एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार शोहरत की बुलंदियों को छूते हैं और परवीन बाबी उन्हीं में से एक थीं। 80 के दशक में परवीन को 'लेडी सुपरस्टार' का दर्जा मिला था और उनकी अदाकारी हर किसी को दीवाना बना देती थी। हालांकि, शोहरत के साथ उनकी निजी जिंदगी ने भी खूब उतार-चढ़ाव देखे।

महेश भट्ट के साथ 'लिव-इन' और एक शॉकिंग किस्सा परवीन बाबी का नाम फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ जुड़ा था और दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने परवीन की मानसिक स्थिति से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया था कि एक बार परवीन को यह डर था कि कोई उन्हें मारने वाला है। जब महेश उन्हें समझा रहे थे, तब वह गुस्से में घर से बाहर निकल आए। इसी दौरान, अपनी मानसिक परेशानी के कारण परवीन बिना कपड़ों के ही सड़क पर महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी थीं।