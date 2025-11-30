मेरी खबरें
    80 के दशक की हिंदी सिनेमा की एक ऐसी 'लेडी सुपरस्टार' थीं, जिन्होंने अपनी फिल्मों से लाखों दिलों पर राज किया। फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ उनके रिश्ते से जुड़ा एक चौंकाने वाला किस्सा काफी चर्चित है, जहां महेश भट्ट ने खुलासा किया था। नाम, परवीन बाबी। महेश भट्ट के अनुसार, एक बार परवीन मानसिक बीमारी के डर के कारण बिना कपड़ों के सड़क पर उनके पीछे दौड़ पड़ी थीं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Sun, 30 Nov 2025 03:58:37 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 30 Nov 2025 03:58:37 PM (IST)
    बिना कपड़ों के सड़क पर दौड़ी थी Bollywood की ये हीरोइन, कहा जाता था 'लेडी सुपरस्टार'
    80s की इस एक्ट्रेस से जुड़ा किस्सा (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    HighLights

    1. 80 के दशक की 'लेडी सुपरस्टार' थीं।
    2. निजी जिंदगी काफी विवादास्पद रही।
    3. डायरेक्टर महेश भट्ट ने खुलासा किया था।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। हिंदी सिनेमा में कुछ कलाकार शोहरत की बुलंदियों को छूते हैं और परवीन बाबी उन्हीं में से एक थीं। 80 के दशक में परवीन को 'लेडी सुपरस्टार' का दर्जा मिला था और उनकी अदाकारी हर किसी को दीवाना बना देती थी। हालांकि, शोहरत के साथ उनकी निजी जिंदगी ने भी खूब उतार-चढ़ाव देखे।

    महेश भट्ट के साथ 'लिव-इन' और एक शॉकिंग किस्सा

    परवीन बाबी का नाम फिल्ममेकर महेश भट्ट के साथ जुड़ा था और दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में रहे थे। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने परवीन की मानसिक स्थिति से जुड़ा एक हैरान करने वाला किस्सा साझा किया था। उन्होंने बताया था कि एक बार परवीन को यह डर था कि कोई उन्हें मारने वाला है। जब महेश उन्हें समझा रहे थे, तब वह गुस्से में घर से बाहर निकल आए। इसी दौरान, अपनी मानसिक परेशानी के कारण परवीन बिना कपड़ों के ही सड़क पर महेश भट्ट के पीछे दौड़ पड़ी थीं।


    मानसिक बीमारी और रहस्यमय अंत

    रिपोर्ट्स के अनुसार, परवीन बाबी पैरानॉयड सिजोफ्रेनिया नामक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थीं, जिसने उन्हें दिमागी तौर पर काफी परेशान कर दिया था। उनकी मौत भी सिनेमा जगत के लिए एक रहस्य बनी रही।

    उनका निधन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर और हाई डायबिटीज के कारण हुआ था, और उनका शव कई दिनों तक घर में पड़ा रहा था।

