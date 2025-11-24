धर्मेंद्र की पेंशन का कौन होगा असली हकदार... हेमा मालिनी और प्रकाश कौर में होगा बंटवारा?

एंटरटेनमेंट डेस्क: दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सिर्फ हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार ही नहीं थे, बल्कि राज्यसभा सांसद और निर्माता भी रहे। उनके निधन के बाद अब यह सवाल उठ रहा है कि उनकी पेंशन का कानूनी हकदार कौन होगा पहली पत्नी प्रकाश कौर या दूसरी पत्नी हेमा मालिनी? चूंकि धर्मेंद्र ने जीवन में दो शादियां की थीं, ऐसे में नियमों के आधार पर पेंशन का हक किसे मिलता है, इस पर चर्चा तेज है।

नियमों के अनुसार किसी पूर्व सांसद की पेंशन का अधिकार केवल उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी को ही मिलता है। यदि कोई शादी कानून के तहत मान्य नहीं है तो उस विवाह को पेंशन का लाभ नहीं मिलता। धर्मेंद्र की पहली शादी प्रकाश कौर से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी। बाद में उन्होंने हेमा मालिनी से विवाह किया, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दूसरी शादी से पहले उन्होंने प्रकाश कौर को तलाक नहीं दिया बल्कि धर्म परिवर्तन किया था।