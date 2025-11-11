मेरी खबरें
    बॉलीवुड के सबसे हैंडसम एक्टर में शुमार रहे धर्मेंद्र, देव आनंद ने कहते थे- ऐसी शक्ल मेरी क्यों नहीं

    धर्मेंद्र भारतीय सिनेमा के सबसे हैंडसम एक्टरों में गिने जाते हैं। देव आनंद और दिलीप कुमार भी उनकी पर्सनालिटी से प्रभावित रहे। टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया के दस खूबसूरत पुरुषों में जगह दी थी। ‘फूल और पत्थर’ से वे सुपरस्टार बने और आज भी फिटनेस व आकर्षण के प्रतीक हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 11 Nov 2025 09:19:40 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 11 Nov 2025 09:57:25 AM (IST)
    धर्मेंद्र अपनी दमदार पर्सनालिटी, हैंडसम लुक्स और सादगी से दर्शकों के दिलों पर राज करते थे। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. धर्मेंद्र को बॉलीवुड का सबसे हैंडसम अभिनेता माना जाता है।
    2. देव आनंद और दिलीप कुमार ने भी की तारीफ।
    3. टाइम मैगजीन ने शामिल किया खूबसूरत पुरुषों की सूची में।

    एंटरटेनमेंट डेस्क। भारतीय सिनेमा के हैंडसम मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र की तबीयत ठीक नहीं है। वह वैंटिलेटर पर हैं। उनको फैंस हीमैन के नाम से जानते हैं। वह अपनी दमदार पर्सनालिटी, हैंडसम लुक्स और सादगी से दर्शकों के दिलों पर राज करते थे। उनके समय के दिग्गज कलाकार भी उनके लुक्स पर फिदा थे। उनकी फिटनेस लोगों के लिए प्रेरणा रही हैं। उनका इस दुनिया को छोड़ कर जाना एक दौरा का अंत है।

    देव आनंद और दिलीप कुमार भी हुए थे धर्मेंद्र के मुरीद

    धर्मेंद्र की खूबसूरती का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि देव आनंद जैसे स्टार ने एक बार कहा था कि ऐसी शक्ल मेरी क्यों नहीं है? दिलीप कुमार भी धर्मेंद्र की सेहत और चेहरे की चमक देखकर हैरान रहते थे। उन्होंने कहा था कि वे अगले जन्म में धर्मेंद्र जैसी शख्सियत पाना चाहेंगे।


    टाइम मैगजीन ने दुनिया के 10 खूबसूरत पुरुषों में किया शामिल

    टाइम मैगजीन ने धर्मेंद्र को दुनिया के दस सबसे हैंडसम पुरुषों में जगह दी थी। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय एक्टर थे। वह हर दौर के लिए सौंदर्य और मर्दानगी का प्रतीक बने रहे। रिपोर्ट्स के अनुसार हाइएस्ट ग्रॉसिंग स्टार ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में धर्मेंद्र चौथे स्थान पर हैं।

    गोविंदा ने पत्नी को दिखाए थे धर्मेंद्र के फोटो

    गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा प्रेग्नेंट थीं। वह चाहते थे कि उनका होने वाला बच्चा बहुत ही सुंदर हो। ऐसे में अभिनेता ने उन्हें बार-बार धर्मेंद्र की तस्वीरें दिखाईं, जिससे उनका बच्चा धर्मेंद्र जैसा सुंदर हो। यह किस्सा आज भी बॉलीवुड में मशहूर है।

    फूल और पत्थर से बने सुपरस्टार

    धर्मेंद्र ने फिल्म फूल और पत्थर में शर्टलेस सीन दिया था। इस तरह का सीन भारतीय दर्शकों ने उससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्हें देखकर फैंस हैरान रह गए थे। यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म की हीरोइन मीना कुमारी से उनकी नजदीकियां भी उस दौर में खूब चर्चा में रहीं।

